Taucha

Selbst jetzt in der Ferien- und Urlaubszeit reichen die Abstellmöglichkeiten für Fahrräder an der Tauchaer S-Bahn-Station oft nicht aus. Viele Pendler ketten deshalb ihre Bikes nicht nur an Bauzäunen im Umfeld an, sondern auch am Geländer der neuen Gleisunterführung neben dem Service-Pavillon. Genau in dem Bereich sollen nun auf einer vom Baugeschehen befreiten Fläche in Kürze weitere Fahrradbügel installiert werden. „Wir wollen nicht, dass die Räder an den Geländern zur oder in der Unterführung angeschlossen werden. Aber wir sehen auch den hohen Bedarf. Es ist ja gut, dass die Leute mit der S-Bahn fahren. Deshalb werden wir die bisher an der Station vorhandene Anzahl an Fahrradständern verdoppeln“, kündigte jetzt Tauchas Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) an.

ZVNL sagt Förderung zu

Bisher gibt es am Zugang zu den Gleisen 31, zum großen Teil überdachte Fahrradbügel. Nach Meiers Ankündigung wird es demnach künftig 62 Bügel für je zwei Fahrräder geben. Laut Meier ist diese Aufstockung mit dem Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) abgesprochen. Dieser habe die Förderung der Aufstockung bereits zugesagt, sodass für Taucha noch lediglich zehn Prozent der Kosten übrig bleiben. Ein konkreter Termin für die Aufstellung der neuen Fahrradbügel wurde noch nicht genannt.

Von Olaf Barth