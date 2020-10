Taucha verkauft Herrenhaus und erwirbt Grundstück für Pendler-Parkplätze

Taucha

Die Tagesordnungspunkte „Grundstücksangelegenheiten“ sind in Stadtratssitzungen eher selten spektakulär. Doch die beiden Beschlüsse in der Oktober-Beratung hatten es in sich, weil sie für die Öffentlichkeit Auswirkungen haben. Zum einen wurde mit großer Mehrheit – bei nur einer Enthaltung – der Verkauf des zum Rittergutsschloss gehörenden Herrenhauses beschlossen. Das Haus 10 des Gebäudeensembles auf dem Schlossberg ist stark sanierungsbedürftig. Während die übrigen Häuser von der Stadt mit Hilfe von Fördermitteln saniert werden (die LVZ berichtete), sollte das Herrenhaus für private Nutzung und Einrichtung von Gastronomie verpachtet werden.

Vertrauen in Investor

Ein Pachtvertrag kam nach der Ausschreibung, in der die Stadt auch ihre Nutzungsbedingungen verankert hatte, nicht zustande. Käuferinteressenten fanden sich aber. Ein Unternehmer aus Leipzig erhielt schließlich den Zuschlag und erwirbt das Herrenhaus inklusive des im Berggrundstück befindlichen Gewölbekellers für 60 500 Euro. Damit liegt der Verkaufspreis noch 7500 Euro über dem gutachterlichen Verkehrswert. Auch hat die Stadt an den Verkauf einige Bedingungen geknüpft: Noch bis Jahresende soll nach Vorgaben des Denkmalschutzes gegen den Hausschwamm vorgegangen werden. Bis spätestens Ende 2022 wolle der Investor das Haus mit kleinen Gewerberäumen sowie einer Bed-&Bike-Pension für Fahrrad-Touristen in Betrieb nehmen.

„Im Vertrag sind Rückholoptionen eingebaut, wenn mit dem Grundstück spekuliert werden sollte oder sich in angemessener Zeit nichts tut. Aber wir haben großes Vertrauen in den Investor“, sagte Bürgermeister Tobias Meier ( FDP). Stadtrat Jürgen Ullrich ( Die Linke), zugleich Vorsitzender des Schloss-Fördervereins, begrüßte die Verkaufsabsicht: „Mit dem Angebot wird das Haus erhalten und einer sinnvollen Nutzung zugeführt. Das inhaltliche Konzept freut mich sehr und passt gut zur künftigen Nutzung des Gesamtareals.“ Der Verein wünsche dem Investor gutes Gelingen.

Grundstück nur im Paket

An anderer Stelle wiederum tritt Taucha als Käufer auf. In der Schillerstraße werden für rund 226 000 Euro drei Grundstücke von der Baugenossenschaft Leipzig eG erworben. Ursprünglich sollte es nur die Grünfläche am Durchgang zur S-Bahn-Station sein. Doch der Vertragspartner, der in den vergangenen Jahren dort schon Häuser an privat veräußert hatte, wollte auch den Garagenhof mit Grünfläche und eine Stichstraße im Paket abgeben – alles oder nichts. „Nach intensiven Verhandlungen haben wir ein gutes Ergebnis für die Stadt erzielt. Der Aufsichtsrat der Genossenschaft hat bereits zugestimmt“, sagte Kämmerer Markus Rietig. Ab 1. Januar würden die Garagen von der städtischen Gesellschaft IBV bewirtschaftet, für die Nutzer ändere sich nichts. Auf dem Wiesengrundstück allerdings werden für Pendler, die in die S-Bahn umsteigen, Parkplätze eingerichtet. Grund: Die Pkw-Stellflächen in der Weststraße auf der anderen Seite der Gleise sind meist restlos besetzt.

