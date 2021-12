Taucha verschärft Baumschutzsatzung

Taucha

Ab Januar gelten für das Fällen von Bäumen und Entfernen von Hecken in Taucha strengere Regeln. Konkret müssen wieder für viel mehr Bäume und Gehölze Genehmigungsanträge gestellt werden, wenn sie beseitigt werden sollen. Kathrin Gottschalk, die im Rathaus zuständige Mitarbeiterin, ist dafür die Ansprechpartnerin. „Der Antrag kann formlos an mich gesendet oder per E-Mail geschickt werden. Demnächst gibt es im Internet auch ein entsprechendes Formular“, sagt die Leiterin des Sachbereiches Baumschutz, Parkanlagen und Umwelt.

Spätestens nach sechs Wochen werde der Antrag fristgemäß beantwortet. Dabei müsse niemand Gängelei oder Bevormundung befürchten. „Es geht um ein partnerschaftliches Miteinander, nicht um restriktives Durchsetzen“, so Gottschalk. Wichtig sei, dass man sich gemeinsam auf eine vernünftige Ersatzpflanzung verständigt. Dabei sei nicht immer ein Grundstücksbesuch möglich und notwendig.

Lebensräume erhalten

„Natürlich gibt es auf Grundstücken immer mal Änderungen, Anbauten oder neue Gestaltungswünsche. Wir wollen da unbürokratisch und im Sinne der Antragsteller entscheiden. Aber es sollte niemand wild die Säge ansetzen. Wenn es um einen wertvollen Altbaum geht, schauen wir uns das genauer an.“ Generell notwendig seien aber Ersatzpflanzungen. „Und das ist eine gute Sache für uns alle, gerade in Zeiten des Klimawandels. Zumal es auch um den Erhalt von Lebensräumen für Insekten und Vögel geht“, so Gottschalk.

Die hier als Hecke genutzte Thuja fällt nicht unter die Baumschutzsatzung. Quelle: Olaf Barth

Die Stadträte stimmten in ihrer jüngsten Sitzung mehrheitlich ohne Gegenstimmen für die geänderte Baumschutzsatzung. In der Begründung zur Beschlussvorlage heißt es, dass mit der Änderung des sächsischen Naturschutzgesetzes „restriktive Vorgaben bezüglich Baumarten, Stammumfang und Standort“ entfallen seien. Damit könne die Verwaltung insbesondere mit dem Blick auf den „Geltungsbereich geschützter Bäume und Gehölze“ die Satzung den Erfordernissen eines respektvollen Umgangs mit dem Baumbestand der Stadt anpassen.

Thujas sind nicht geschützt

Nicht unter gesondertem Schutz der aktualisierten Satzung stehen unter anderem Obstbäume, die nicht älter als 25 Jahre sind, sowie Bäume mit einem Stammumfang unter 30 Zentimetern. Ausgenommen von der Satzung sind auch Wacholder, Ziernadelgehölze und die immergrünen Thujas. Dass dieses giftige Zypressengewächs auch Lebensbaum genannt wird, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Denn als Lebensraum für Insekten und Vögel hat die gern als hoher Blickschutz gepflanzte Thuja ähnlich wie Kirschlorbeer keinen ökologischen Wert. Anders zum Beispiel die heimischen Heckenpflanzen, die ab entsprechender Breite, Länge und Höhe nicht mehr ohne Genehmigung entfernt werden dürfen.

Unter Schutz gestellt sind nun auch abgestorbene, höhlenreiche Bäume, die einen Lebensraum für geschützte Arten darstellen. Ebenfalls bezieht sich der Schutz laut Satzung nicht nur auf die oberirdischen Teile von Bäumen und Hecken, sondern auch auf deren Wurzelbereiche. Gültigkeit erlangt die angepasste Baumschutzsatzung mit der Veröffentlichung im Januar-Stadtanzeiger. Außerdem kann die Satzung dann auch im Internet auf der Homepage der Stadt nachgelesen werden.

Von Olaf Barth