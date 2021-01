Taucha will Präventionsrat für mehr Sicherheit gründen

Taucha

Um die Sicherheitslage und das Sicherheitsgefühl in Taucha zu verbessern, hat die Parthestadt im Dezember eine Kooperationsvereinbarung mit Sachsens Landespräventionsrat unterzeichnet. Darüber informierte Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) in einer außerordentlichen Stadtratssitzung Ende des vergangenen Monats. Bereits im Februar 2019 hätten er und Ordnungs-Fachbereichsleiter Jens Rühling in Chemnitz an einer Tagung zum Thema Prävention teilgenommen. „20 von über 400 Kommunen in Sachsen haben die Vereinbarung unterzeichnet. Auch wir halten das für sinnvoll, um durch konkrete Präventionsarbeit das soziale Klima in der Stadt positiv zu beeinflussen und die Kriminalität zu reduzieren“, so Meier. Im Herbst habe die SPD-Fraktion beantragt, dass auch Taucha dieser Allianz sächsischer Kommunen beitrete.

Berater aus Dresden

Die „quantitative und qualitative Reduzierung von Kriminalität“ ist wortwörtlich eines der Ziele der Kooperationsvereinbarung. Ebenso die Förderung eines rationalen Umgangs mit Kriminalität, die Erhöhung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung, die Förderung des sozialen Engagements sowie die Stärkung des Gemeinwesens. Zur Umsetzung soll ein Kommunaler Präventionsrat (KPR) mit verschiedenen Akteuren etabliert werden. „Diesen Rat werden wir im 1. Quartal 2021 mit sieben bis acht Personen bilden. Dazu gehen wir auch auf die Schulen und die Vereine sowie auf das Polizeirevier Leipzig-Nord zu. Ein Coach des Sächsischen Innenministeriums wird uns beraten und bei der Sicherheitsanalyse in der Stadt helfen“, skizziert Meier das weitere Vorgehen.

Anzeige

„Es wird höchste Zeit“

Der KPR soll sich drei bis vier Mal im Jahr treffen und eine „ganzheitliche Präventionsstrategie für die Stadt und deren Ortsteile“ entwickeln. Damit einhergehende Maßnahmen werden laut Meier zu 90 Prozent gefördert. Taucha selbst habe für dieses Jahr 5000 Euro dafür in den Haushalt eingestellt. Im Stadtrat meldete sich Jochen Möller ( FDP) zu Wort: „Ich begrüße das Vorgehen für mehr Sicherheit, es wird höchste Zeit. Gerade im Parthezentrum wird nahezu wöchentlich in Tiefgaragen und Keller eingebrochen. Das ist nicht normal für eine Kleinstadt wie Taucha. Die Statistik der Polizei spiegelt nicht wider, was die Tauchaer hier erleben.“

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Meier hatte zuvor aber bereits gesagt, dass es sich bei der Prävention um einen „Marathon“ handelt und es keine kurzfristigen Erfolge geben wird. Polizeidirektor Peer Oehler, der das für Taucha zuständige Revier Leipzig-Nord leitet, unterstützte diese Aussage: „ Taucha hat nicht unterschrieben, dass es ab morgen keine Kriminalität mehr geben wird. Vielmehr müssen sich jetzt die Partner finden und Strukturen geben, um später die Sicherheit beeinflussen zu können.“ Da sei natürlich auch das Revier mit seinen Bürgerpolizisten und dem Streifendienst mit im Boot. Oehler hatte bereits bei seinem Kennenlern-Besuch im Stadtrat für Prävention plädiert.

Probleme zeitig erkennen

Oehler lobte Tauchas Beitritt zu der Kooperation ausdrücklich und dass die Stadt dafür die Kraft aufbringt: „Das zeigt, dass die Stadt ein ehrlicher und verlässlicher Partner bei der Prävention ist. Probleme müssen zeitig erkannt und bearbeitet werden, ehe sie groß werden.“ Neben der Verhinderung zum Beispiel von Einbrüchen durch entsprechende vorbeugende Maßnahmen an den Gebäuden gelte es auch den Blick auf andere Themen wie die Jugendsozialarbeit, die Verkehrsinfrastruktur oder die Gentrifizierung zu richten.

Von Olaf Barth