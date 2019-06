Taucha

Die 60. war zugleich die letzte Sitzung in der fünfjährigen Legislaturperiode des Tauchaer Stadtrates. Noch einmal wurden zahlreiche wichtige Themen für die Stadt besprochen. Am Ende gab es eine kleine Fünf-Jahres-Statistik und die Ehrung verdienstvoller Stadträte.

Ein gemächliches Austrudeln wurde es für die 18 von 22 anwesenden Stadträte und für Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) in der letzten Stadtratssitzung nicht. Allein die prall gefüllte Tagesordnung und zahlreiche, mit einer Protest-Stellungnahme gekommenen Bürger ließen das gar nicht erst zu. Allerdings mussten gleich zu Beginn alle Gäste noch einmal den Ratssaal verlassen. Es wurde ein kurzer nichtöffentlicher Teil eingefügt, in dem der Stadtrat das Ende des Arbeitsverhältnisses von Bau-Fachbereichsleiterin Barbara Stein zum 31. Dezember 2019 bestätigte. In der dann folgenden Bürgerfragestunde bekamen Verwaltung und Stadträte die Leviten gelesen. Es ging um die beabsichtigte neue Straße durch die jetzige Kim-Siedlung, An der Mühle. Anwohner erteilten diesen Plänen eine klare Absage und trugen ihre Argumente vor (dazu mehr in einer späteren Ausgabe).

„Werkzeug“ für Polizeibehörde

Nach diesem heißen Auftakt wurden bei hochsommerlichen Temperaturen zahlreiche Beschlüsse zu Bauvorhaben und Grundstücksangelegenheiten gefasst. Mit einem weiteren Thema allerdings hätten sich die Stadträte, so Meier, lieber nicht befassen müssen. Es ging um die Verabschiedung einer Benutzungsordnung für die städtischen Parkanlagen, Grünflächen und Plätze. Denn der Anlass dafür ist alles andere als erfreulich. Das wurde in den Ausführungen des zuständigen Fachbereichsleiters Jens Rühling deutlich: „Wir haben in den letzten Monaten zunehmend massive Probleme mit Vandalismus und Sachbeschädigungen im gesamten Stadtgebiet. Wir können die Zerstörungen und rechtsradikalen Schmiererein nicht dulden und erlassen deshalb diese Benutzungsordnung mit Verboten und Hinweisen.“ Gleichzeitig wies Rühling darauf hin, dass es nur ein kleiner Teil der Jugendlichen in Taucha ist, der für die genannten Probleme sorgt.

Bürger um Unterstützung gebeten

Der Bürgermeister ergänzte, dass die Benutzungsordnung allein nicht für Besserung sorgen kann: „Wir können nicht zu jeder Zeit an jedem Ort sein. Wir bitten um Unterstützung aus der Bürgerschaft, um Hinweise. Es geht um unsere Stadt, um das Stadtbild insgesamt.“ Mit der einstimmig beschlossenen Vorlage habe die Polizeibehörde jetzt ein „Handlungswerkzeug“, um gegen Verstöße vorgehen und damit die allgemeine Ordnung und Sicherheit wieder herstellen sowie das städtische Eigentum schützen zu können. Für acht konkret benannten Park- und Grünflächenbereiche sowie für alle Spielplätze gelten nun zahlreiche Gebote und Verbote, zum Beispiel das Verbot, dort die Notdurft zu verrichten oder Alkohol und Drogen zu konsumieren.

Dankeschön für ehrenamtliche Arbeit

Am Ende dieser letzten Sitzung dankte Meier jenen ehrenamtlichen Stadträten, die schon mindestens zehn Jahre im Gremium mitarbeiteten und überreichte ihnen je eine Sonnenblume und Urkunde. Es betraf Jürgen Krahnert, Jens Bruske (beide zehn Jahre), Detlef Porzig, Claudia Henn (beide 15 Jahre), Dieter-Jürgen Garn, Kerstin Andrä, Annette Scheller (alle 20 Jahre), Jürgen Ullrich, Klaus-Dieter Münch, Christof Heinzerling (alle 25 Jahre) sowie das Vater-Sohn-Gespann Thomas und Uwe Kreyßig, die von Anfang an seit 29 Jahren im Stadtrat dabei und auch wieder für die SPD im neuen Stadtrat vertreten sind.

Von Olaf Barth