Tauchaer Anlieger kämpfen für Verkehrsberuhigung

Auch zur zweiten Demo im Bereich Gärtnerweg/ Max-Klinger-Straße/ Ernst-Barlach-Straße waren am Freitag erneut rund 100 Anwohner gekommen, um ihrer Forderung nach Verkehrsberuhigung in diesem Wohngebiet Nachdruck zu verleihen. Für die Bürgerinitiative „ Taucha Süd“ verlas Mit-Organisator Marco Mittenwald ein Antwortschreiben der Stadtverwaltung Taucha. Die BI hatte in einem Antrag zwei Vorschläge zur Verkehrsberuhigung unterbreitet und diese begründet. Zum einen schlugen die Anwohner vor, den Bereich in dieser vom Durchgangsverkehr geplagten Siedlung zur Fahrradzone zu erklären. Das würde den Verkehr beruhigen und die Straßen sicherer machen. Ein zweiter Vorschlag der BI sieht die Einrichtung einer Einbahnstraßenregelung im Gärtnerweg vor.

Vorschläge abgelehnt

In einem ausführlichen Schreiben teilte der zuständige Sachbereichsleiter Jens Rühling unter anderem mit:„Nach Prüfung der gesetzlichen Vorgaben und der örtlichen Verhältnisse kann aus Sicht der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Taucha die Einrichtung einer Fahrradzone nicht befürwortet werden.“ Der Vorschlag sei auch unter Einbeziehung der Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes Nordsachsen umfassend geprüft worden. Unter anderem sei festgestellt worden, dass anders als vom Gesetzgeber für die Einrichtung eine solchen Zone gefordert, der Fahrradverkehr nicht die vorherrschende Verkehrsart in dem Wohngebiet ist. Abgelehnt wurde auch die Einrichtung einer Einbahnstraße. Unter anderem heißt es in der Begründung, dass weder ein mangelhafter Ausbauzustand noch eine Unfallhäufung vorliegen. Außerdem werde die Möglichkeit von Umgehungsverkehr bei Stau auf der B 87 „zunächst nicht als hochbrisant eingeschätzt“. Vielmehr handele es sich bei einem Großteil des Verkehrsaufkommens um einen Quell- und Zielverkehr in und aus dem Wohngebiet. Fazit: „Nach Abwägung aller bekannten Tatsachen und der örtlichen Verhältnisse kann aus Sicht der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Taucha die Einrichtung einer Einbahnstraßenregelung nicht zugestimmt werden.“

Weitere Demos geplant

Die Anwohner wollen sich mit diesen Antworten nicht zufrieden geben und weiter gegen den Durchgangsverkehr kämpfen. „Die Fahrradzone ist eine Frage des Willens, nicht der Zulässigkeit“, sagte Mittendorf. Der Gärtnerweg werde nachweislich als Schleichweg für die B 87 genutzt. Weitere Demos, möglicherweise auch vor dem Rathaus und vor Stadtratssitzungen, sollen auf das Problem weiter aufmerksam machen. „Wenn der Druck nachlässt, werden wir nichts erreichen. Wir haben keine ideologischen Ziele, sind auch für andere Lösungen und Gespräche darüber offen“, sagte Mittendorf. Man werde aber nicht zulassen, dass das Problem auf Kosten der Anwohner ausgesessen wird.

