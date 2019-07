Taucha

Erstaunt und verärgert reagiert jetzt Tauchas Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) auf die am Donnerstag veröffentlichte Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer ( IHK) zu Leipzig. Darin hatte deren Hauptgeschäftsführer Thomas Hofmann im Streit um die Absperrungen während der Stadtfest-Spielstraße auf Lösungsvorschläge der IHK verwiesen und der Stadt fehlende Kompromissbereitschaft zum Nachteil innerstädtischer Gewerbetreibender vorgeworfen. „In meinem Telefongespräch mit dem IHK-Vetreter hatte ich die Sachlage geschildert und ihm erklärt, weshalb die Vorschläge der IHK nicht umsetzbar sind. Ich hatte den Eindruck, er hat das auch verstanden und akzeptiert. Umso mehr empfinde ich es als Frechheit, in welches Licht jetzt die IHK Taucha rückt“, so Meier.

Gesamtkonzept für Sicherheit

Es werde in den IHK-Vorschlägen einfach ignoriert, dass weder die Brauhaus- noch die Gartenstraße als Einbahnstraße für sich begegnenden Verkehr ausgelegt seien. Ignoriert werde auch die im Gesamt-Sicherheitskonzept mit Betonsteinen gesperrte Marktstraße. „Unsere Entscheidung hat nichts mit Wirtschaftsfeindlichkeit oder fehlender Kompromissbereitschaft zu tun, sondern damit, dass die Gesamt-Sicherheit vor das private Interesse Einzelner geht. Es geht nicht um mehrere Geschäfte, wie suggeriert, sondern um ein einziges Geschäft“, so Meier abschließend.

Keine weiteren Beschwerden

Ausgelöst hatte den Disput die Tauchaer Geschäftsfrau Dagmar Engelhard von der Adler-Drogerie. Das Geschäft von der Mitbegründerin der Spielstraße liegt seit Inkrafttreten des neuen Sicherheitskonzeptes 2017 außerhalb des gesperrten Bereiches. Sie müsste mit ihrem Schminkstand in Richtung Innenstadt rücken. Das lehnt Engelhard ab und will nun dieses Jahr nicht an der von Gewerbetreibenden organisierten Spielstraße teilnehmen. Andere Händler haben sich bisher nicht über eventuelle Benachteiligungen beschwert oder in irgendeiner anderen Form zum Sachverhalt geäußert.

Von Olaf Barth