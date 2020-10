Tauchaer Demonstranten ziehen zum Stadtrat

Mit einem Demonstrationszug von ihrer Siedlung am Gärtnerweg bis zum Tagungsort des Stadtrates wollen am Donnerstag Anwohner auf Verkehrsprobleme aufmerksam machen. Außerdem habe die BI Akteneinsicht erzwungen und sehe sich enttäuscht, heißt es.

So wie hier Ende August wollen Anwohner rund um den Gärtnerweg auch am Donnerstag für Verkehrsberuhigung demonstrierten und erstmals zu der an dem Tag stattfindenden Stadtratssitzung ziehen. Quelle: Olaf Barth