Tauchaer Festredner witzelt beim Hochzeits-Podcast

Er scheint von Haus aus eine Frohnatur zu sein und will diese Eigenschaft auch unter schwierigen Bedingungen nicht verlieren. Stattdessen teilt Tobias D. Höhn seinen Optimismus und Lebensmut jetzt im Internet mit anderen. „Auch wenn ich als Festredner in Corona-Zeiten quasi Berufsverbot habe, will ich etwas Positives unter die Leute bringen und habe deshalb meinen Podcast entwickelt. Er ist fröhlich, hat Wortwitz und Humor, aber auch Tiefgang“, beschreibt Tobias D. Höhn sein Hörangebot.

Hauptberuflich bezeichnet sich der gelernte Journalist als Wunschredner. Er kann also für Hochzeiten, Namensgebungen, Jubiläen, Beerdigungen und viele andere Veranstaltungen gebucht werden. Nur finden davon eben in Corona-Zeiten kaum welche statt – oder in so kleinen Rahmen, dass schon mal der Festredner weggespart wird. 20 Trauungen hätte er allein dieses Jahr gehabt, viele sind schon abgesagt. Über 100 Trauungen hat der Parthestädter bereits als Festredner in ganz Mitteldeutschland, Bayern oder Hamburg begleitet.

Unter dem Titel „Leben. Lieben. Lachen.“ veröffentlicht der 42-Jährige nun wöchentlich im Internet unter www.wunschrede.de/podcast/ oder überall dort, wo es Podcasts gibt, seinen Beitrag zum Thema Hochzeits-Abc. „Da die Welt derzeit auf dem Kopf steht, buchstabiere ich dieses Alphabet von hinten. In den drei bis fünf Minuten geht es um die aktuellen Dinge des jetzigen Alltages. Corona spielt eine Rolle, aber nicht immer“, erklärt der Tauchaer sein Hörangebot. Mit „Zeit zu Zweit“ ging es bei Z los. In der jederzeit abrufbaren Hörliste stehen unter anderem bereits auch Q wie „Quarantäne“ und P wie „Patentrezept für eine glückliche Ehe“. Wohlgemerkt in der Pandemiezeit: „Ein Härtetest für die Beziehung. Paare die das überstehen, überstehen auch andere Krisen.“ 14 Folgen gibt es bereits. Am Freitag folgt das L, das für Leipzig stehen könnte.

„Das Angebot ist natürlich kostenlos, es geht nicht ums Geldverdienen, Aufträge oder Werbung. Ich will uns nur diese nicht einfache Zeit etwas versüßen und den Leuten Spaß bringen“, so Höhn. Er hat eine kräftige Radio-Stimme, will aber lernen, diese noch besser einzusetzen und absolviert deshalb gerade eine Online-Sprecherausbildung. Für seine letzte Hochzeits-Folge, das A, könnte er sich als Überschrift „Absage“ oder „Amtsschimmel“ vorstellen. Aber auch danach soll es weitergehen.

„Als Trauerredner, der ich auch bin, möchte ich ebenso über dieses Thema sprechen. Der Tod wird zu oft tabuisiert, dabei gehört er zum Leben dazu. Und ich rede bei Trauerfeiern über das Leben“, sagt Höhn. Er selbst höre auch gern Podcasts, meist Comedy wie „Gemischtes Hack“ oder „Saunaclub Susanne“. Ebenso gehört der spaßbetonte Podcast „Die Rückfallzieher“ der LVZ zu seinen Favoriten: „Auch wenn ich nicht der große Fußballfan bin, Guido und Meigl sind schon klasse.“

Von Olaf Barth