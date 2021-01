Tauchaer Filmemacher vollendet Triologie zu Leipzigs Luftrüstungsindustrie

Taucha

Der Tauchaer Dokumentarfilmer Roger Liesaus hat mit Frank Zalich und anderen den dritten und letzten Teil der Reihe über Leipzigs Luftrüstungsindustrie herausgebracht. Das Geld dafür erbrachte eine Publikumsfinanzierung. „Das Interesse ist da, das freut mich“, ist Liesaus allen Spendern dankbar. Nach den Filmen über die Mitteldeutschen Motorenwerke (Mimo) und die ERLA-Werke beschäftigt sich der 58-Jährige in dem rund zweistündigen Streifen nun mit der Hugo Schneider AG (HASAG). Dieser 1863 gegründete Betrieb entwickelte sich während der Nazizeit vom Hersteller für Lampen und Kfz-Elektrik zu einem der größten deutschen Rüstungsbetriebe. So wurde in Leipzig unter anderem die Panzerfaust entwickelt und produziert.

Intensive Recherchen

Liesaus filmte an Originalschauplätzen und fand viele Zeitzeugen, die er ebenso zu Wort kommen lässt wie kenntnisreiche Hobbyhistoriker. So erklärt etwa Holger Worm zum Namenskürzel, dass das erste A in HASAG lediglich ein Einschub-A zur besseren Aussprache ist und nicht, wie oft fälschlicherweise angenommen, für einen zweiten Vornamen steht. Liesaus recherchierte in Archiven und wissenschaftlichen Arbeiten. Und Dank seines Aufrufes in der LVZ mit Bitte um Fotos vom Tauchaer Arzt Theodor Backofen, erhielt Liesaus ein altes Klassenfoto mit dem Gesuchten. Backofen hatte Zwangsarbeiter behandelt und ihnen geholfen, wo er konnte.

Roger Liesaus rätselt über dieses Foto, das den HASAG-Standort Taucha zeigen soll. Aber keiner weiß, ob das stimmt, und wo genau der Turm stand. Für Hinweise wäre der Filmemacher sehr dankbar. Quelle: ROG-Film

Weshalb der promovierte Ingenieur für Maschinenbau den Aufwand betreibt? „Ich will zum einen einfach wissen, was war. Wenn bei Familienfeiern die Alten über Mimo, Erla oder Hasag sprachen, dann war das für uns Junge zwar spannend, aber es ging vieles durcheinander. Man wusste nicht, welche Firma wo angesiedelt war und was genau dort produziert wurde“, erzählt er. Außerdem wolle er die Erinnerungen von Zeitzeugen der Nachwelt erhalten. „Ich gehe ohne Kameramann und Tontechniker zu den Menschen, erzeuge so Nähe, damit sie sich öffnen und erzählen“, sagt der Tauchaer. 122 Interviews von Personen der Jahrgänge 1912 bis 1945 hat er bereits auf der Festplatte. Material, das später Museen und Archive erhalten sollen.

Stress nach Zeitungsartikel

Kurz vor der DVD- und Kalender-Produktion bekam Liesaus im September einen Artikel aus der Bild am Sonntag zugespielt. Die Zeitung berichtete über die HASAG und den Tauchaer Betriebsleiter Edmund Heckler. Das NSDAP-Mitglied sei für den Einsatz der Zwangsarbeiter mit verantwortlich gewesen. Nach dem Krieg habe er bei der Entnazifizierung seine Tauchaer Vergangenheit verschwiegen und 1949 mit Theodor Koch und Alex Seidel die heutige Waffenschmiede Heckler & Koch gegründet.

„Mir war das nicht bekannt, das musste unbedingt mit in die Doku. Vor allem wollte ich das von einem Zeitzeugen bestätigen lassen“, blickt Liesaus auf stressige Tage zurück. Ihm kam Elsa Hess aus einer früheren Begegnung in den Sinn. Sie hatte als Sekretärin im Tauchaer Werk gearbeitet. Der Filmemacher besuchte die inzwischen 105-Jährige im Altenpflegeheim. Sie erinnerte sich an das „Schwäbele“, wie sie den aus Baden-Württemberg stammenden Heckler nannte. Das Interview kam noch in den Film. Wenige Wochen später verstarb Elsa Hess, 14 Tage vor ihrem 106. Geburtstag.

Roger Liesaus interviewt Zeitzeugin Elsa Hess. Die einstige Sekretärin erzählt auch vom ehemaligen Betriebsleiter Edmund Heckler . Quelle: ROG-Film

Hecklers Taucha-Vergangenheit ist in Leipzigs Gedenkstätte für Zwangsarbeit lange bekannt. Die Einrichtung hat ihren Sitz auf dem Gelände der ehemaligen HASAG-Zentrale in der Permoser Straße.

Gedenkstätte weiß Bescheid

„Wir wissen, dass Heckler in Taucha war und berichten darüber in Führungen. Unsere Arbeit konzentriert sich aber vor allem auf die Perspektive der Opfer, nicht auf die der Täter“, sagt die wissenschaftliche Mitarbeiterin Josephine Ulbricht (38). Inzwischen habe die Gesellschaft für Unternehmensgeschichte (GfU) aus Frankfurt/Main nach Materialien zum 1960 verstorbenen Heckler angefragt, offenbar im Auftrag der Heckler & Koch AG. Das bestätigt deren Sprecher Marco Seliger: „Wir wussten von dieser Vergangenheit Hecklers nichts und haben die GfU beauftragt, die Rolle der Unternehmensgründer in der NS-Zeit zu untersuchen. Darüberhinaus auch, woher das Geld für die Unternehmensgründung kam.“ Ob die H&K AG nun mit der Stadt Taucha Kontakt aufnehme, konnte der 48-Jährige nicht sagen. „Wir sind erst einmal gespannt auf die Ergebnisse. Welche weiteren Schritte sich daraus ergeben, werden wir sehen.“

Zur HASAG gehörten Standorte in Polen, wo unter den Torturen grausamer Aufseher jüdische Frauen und andere Zwangsarbeiter bis zu Erschöpfung und Tod schufteten. Und auch an der Parthe wurden Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene aus KZs unter menschenunwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen eingesetzt. 1200 Frauen, meist Sinti und Roma sowie Jüdinnen, und über 400 Männer füllten ab September 1944 die Baracken des Tauchaer Außenlagers.

Verantwortliche unbehelligt

Weitere HASAG-Werke gab es auch in Berlin, Kassel, Altenburg, Meuselwitz, Rackwitz und Eilenburg. „Was mich stört und wütend macht, ist“, sagt Liesaus, „dass die verantwortlichen Manager und Finanziers des Ganzen größtenteils davon gekommen sind und in der Bundesrepublik wieder neu anfangen und groß werden konnten.“

Von Olaf Barth