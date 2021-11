Tauchaer Grundschule erhält Sport-Gütesiegel

Taucha

Vier Grundschulen, eine Oberschule und fünf Gymnasien aus ganz Sachsen wurden im Staatsministerium für Kultus Anfang des Monats mit dem Gütesiegel „Sportfreundliche Schule“ geehrt. Im Leipziger Raum gehörte neben dem Heisenberg-Gymnasium der Messestadt nur noch die Tauchaer Grundschule „Am Park“ zu den Ausgezeichneten. Kultusminister Christian Piwarz (CDU) gratulierte und überreichte im Dresdner Landtag den Parthestädtern Urkunde, Plakette und einen Gutschein in Höhe von 600 Euro für Sportgeräte. Damit werde gewürdigt, dass das Engagement der Schule weit über den Sportunterricht hinaus gehe und auch in Zeiten der pandemiebedingten Schließungen Wege für „Sportunterricht zuhause“ gefunden wurde, lobte Piwarz.

Sporttagebuch und Videos

In der Tat hatte sich vor allem Sportlehrer Alexander Schunke (37) einiges einfallen lassen, um die Kinder in Bewegung zu halten. So entwickelte er zum Beispiel für die Corona-Zeit ein „Sportliches Tagebuch“ mit über 80 Aufgaben und Spielen für Sport im häuslichen Umfeld. Das Ganze stellte er auch dem sächsischen Sportlehrerverband zur Verfügung, inklusive zweier Youtube-Videos mit Übungen. Schulleiterin Carola Kirsten schwärmt: „Wir sind stolz auf diese Auszeichnung und hoch zufrieden mit unserem Sportlehrer. Er kann die Kinder begeistern.“

Bewegung im Unterricht

Schunke sieht sich in der Schule in einer guten Situation: „80 Prozent der fast 200 Erst- bis Viertklässler treiben in Vereinen Sport. Dabei dominieren Fußball und Leichtathletik, gefolgt von Handball, Akrobatik und vielen anderen Sportarten. Wir kooperieren mit den umliegenden Vereinen.“ Sportfeste und Teilnahme an Wettkämpfen gehören in der Schule ebenso dazu, wie Sport und Bewegung im Schulalltag: Bewegungspausen im Unterricht, Bewegungstage mit dem Hort, Sport-AGs am Nachmittag. Das Gütesiegel „Sportfreundliche Schule“ soll nun laut Kirsten im Eingangsbereich der Schule hängen, neben den „Sportlern und Sportlerinnen des Monats“. Kirsten: „Aber das sind nicht immer nur die Besten, sondern auch jene, die sich besonders anstrengen oder überwinden mussten oder die besonders fair waren.“

Von Olaf Barth