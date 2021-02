Tauchaer Hobbyfotografin kreiert zauberhafte Eiskugeln

Taucha

Die derzeitigen frostigen Tage haben auch ihre reizvollen Seiten. Das weiß die Tauchaer Hobbyfotografin Sabine Wojciechowski zu nutzen und schafft sich ihre eigenen, bildschönen Fotomotive. Vorsichtig bläst sie mit dem Trinkröhrchen eine Seifenlauge zu filigranen Blasen auf. Binnen Sekunden gefriert darin die restliche Flüssigkeit und zeichnet so abstrakte Muster in die entstandene Eiskugel. „Ich habe die Idee aus einer Facebook-Gruppe zur Gartengestaltung. Weil ich gern besondere Motive fotografiere, habe ich das gleich mal ausprobiert. Das ist bestimmt auch für Kinder reizvoll, mal auszuprobieren“, erzählt die 50-Jährige. Am liebsten fotografiert sie auf Reisen, wie zum Beispiel die Polarlichter in Norwegen.

Die Tauchaer Hobbyfotografien Sabine Wojciechowski zaubert an frostigen Tagen als reizvolle Fotomotive kleine Eiskugeln in die Natur. Für die Seifenlauge gibt es ein Rezept. Quelle: Sabine Wojciechowski

Im Kühlschrank vorkühlen

Nun hat sie ihre besonderen Motive im eigenen Garten. Ob im Schatten, in der Sonne oder abends mit einem Teelicht beleuchtet – die Eiskugeln geben in allen Lagen ein faszinierendes Bild ab. Für die richtige Laugenmischung sollten 50 ml Wasser, 20 ml Spülmittel sowie ein Esslöffel Zucker in eine Tasse gefüllt und diese dann eine Stunde in den Kühlschrank gestellt werden. Außerdem sind Außentemperaturen ab minus 5 Grad Celsius und Windstille nötig, um die Eiskugeln zaubern zu können. „Und viel Geduld sollte man haben, Seifeblasen platzen bekanntlich schnell“, spricht die Tauchaerin aus Erfahrung.

Von Olaf Barth