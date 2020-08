Taucha

Eine ganze Woche lang haben sich die Ferienkinder aus dem „ Tauchschen Spielhaus“ mit dem Thema Tiere beschäftigt. „Alle konnten Fotos oder selbst gemalte Bilder von ihren Haustieren mitbringen. Daraus haben wir dann zum Beispiel ein Tier-Memory gebastelt. Es ging auch um Tierschutz, um bedrohte Arten und konkrete Hilfe für Tiere“, erzählt Erzieherin Manuela Sachse (51). Normalerweise steht in so einer Woche auch ein Besuch des Eilenburger Tierparkes auf dem Programm, doch das war wegen der Corona-Pandemie in einer großen Gruppe nicht umsetzbar. Stattdessen sahen sich alle gemeinsam im Hort den Tierfilm „Frei geboren – Königin der Wildnis“ an, um dann hinterher darüber zu sprechen.

Kaninchen unterliegt

„Da geht es um die Löwin Elsa. Weil wir im Leipziger Zoo ja auch Löwen haben, passte das gut“, berichtet Luise (9), die den Film toll fand. Für die Vorführung brachten die Kinder einen Euro als symbolischen Eintritt mit. Mit den so gesammelten 50 Euro wurde dann die Patenschaft für einen Leguan im Eilenburger Tierpark finanziert. „Wegen Corona fehlt dem Zoo doch Geld für Tierfutter und für andere Dinge. Da wollen wir helfen“, schildert Melissa (9). Und Rebecca (7) fügt hinzu: „Ich hätte lieber ein Kaninchen als Patentier gehabt. Aber bei der Abstimmung waren die meisten für den Leguan.“ Das sei aber in Ordnung.

Anzeige

Stellen besetzt – Alle Eltern erhalten Vertrag Die beiden noch offenen Erzieher-Stellen im Hort „Tauchsches Spielhaus“ sind inzwischen besetzt. Das teilte Hortleiterin Ina Weise jetzt mit: „Ich mache gerade die Verträge fertig. Alle Eltern, die ihr Kind im Hort betreuen lassen möchten, erhalten auch einen Kontrakt.“ Die 57-Jährige ruft seit Montag alle Eltern an, um sie zu informieren und zu einem Gespräch einzuladen. Wegen Corona hatte der sonst übliche Elternabend nicht stattfinden können. „Außerdem besteht für Mütter und Väter, die ich jetzt nicht erreiche, die Möglichkeit, die Verträge am 26. und 27. August, jeweils von 9 bis 18 Uhr, im Hort abzuholen.“ Wegen noch offener Personalstellen hatten Eltern zunächst keine Zusage für einen Hortplatz erhalten und darüber in einem Brief Politik und Medien informiert.

Hortleiterin Ina Weise zeigt den Patenbrief für einen Leguan, der im Eilenburger Tierpark sein Zuhause hat. Quelle: Olaf Barth

Weitere LVZ+ Artikel

Der Hort hält schon seit vielen Jahren Kontakt zum Tierpark. Viele Ausflüge gab es bereits in die nordsächsische Nachbarstadt. Als kleinere Einrichtung stehe dieser Tierpark nicht so im Fokus wie der große Leipziger Zoo, „sodass wir die Eilenburger gern unterstützen“, betont Hortleiterin Ina Weise.

Besucher kommen wieder

Über dieses Engagement freut sich Stefan Teuber mit seinen neun angestellten Mitarbeitern natürlich sehr. „Jede Patenschaft, jede Zuwendung hilft, den Tierpark schöner zu machen und die Haltungsbedingungen zu verbessern. Das Geld geht in einen großen Topf. Gerade in der Corona-Zeit konnten wir viele neue Patenschaften abschließen. Die Zahl ging steil nach oben“, erzählt der Leiter des Eilenburger Tierparks. In den sieben Wochen, als das Areal wegen des Virus geschlossen war, verzeichnete der Park ein Minus von 50 000 Euro.

„Inzwischen haben wir mehr Besucher denn je, sodass wir hoffen, dass sich der Verlust am Ende ausgleicht“, sagt der 64-jährige Teuber. Weitere Tierpatenschaften seien für Interessenten jederzeit möglich. Mehr Infos dazu gebe es auf der Homepage im Internet unter www.tierpark.eilenburg.de. Dort kann auch ein Patenantrag ausgefüllt werden.

Von Olaf Barth