Tauchaer IBV nimmt erstes Fahrradhaus in Betrieb

Taucha

In der Thomas-Mann-Straße hat die städtische Immobilienbetreuungs- und Verwaltungs mbH (IBV) jetzt das erste Fahrradhaus für ihre Mieter in Betrieb genommen. Acht Räder haben darin Platz. Damit die Bikes sicher angeschlossen werden können, wurden extra noch vom ADFC zertifizierte Metall-Bügel installiert, sagt IBV-Geschäftsführer Gunnar Simon. Grundlage für die Anschaffung des Häuschens sei eine Mieterbefragung und ausreichendes Interesse gewesen. 15 000 Euro seien für das abschließbare Metallhaus ausgegeben worden. Für den Stellplatz müssen Nutzer zehn Euro im Monat zahlen.

Kein Schleppen mehr

„Es ist ein erstes Modell, wir sammeln noch Erfahrungen“, sagt Wohnungsverwalterin Solvejg Rüdiger. Etwas eng sei es, habe sie schon von Mietern erfahren. Dennoch werde das Angebot gut angenommen. Rüdiger: „Gerade für Besitzer von den etwas schwereren E-Bikes sind die Stellplätze eine Erleichterung, denn dann müssen die Räder nicht mehr in den Keller getragen werden.“ Helga Näther hat zwar kein E-Bike, freut sich aber dennoch über das Häuschen. „Toll, ich hatte das ja schon vor Jahren angeregt“, sagt die 84-Jährige sichtlich zufrieden.

Sonne sorgt für Licht

Hier und an anderen Standorten in Taucha könnten für die knapp 1200 IBV-Mieter bald weitere Häuschen, aber auch Rollator- oder Fahrradboxen aufgestellt werden. Eine gerade in Vorbereitung befindliche große Mieterbefragung nächsten Monat mit 30 Fragen soll den Bedarf sowie weitere Wünsche und Meinungen ermitteln.

In der Thomas-Mann-Straße 1 bis 33 hatte es bereits eine weitere Neuerung in dem Hof mit dem Fahrradhäuschen gegeben: Seit diesem Monat beleuchten jetzt acht nagelneue Solar-LED-Lampen den Weg zu Müllcontainern und Hauseingängen. „Das erhöht die Sicherheit für unsere Mieter“, so Simon. 20 000 Euro wurden dafür investiert.

Von Olaf Barth