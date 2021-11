Tauchaer Imker pflanzen Jubiläumsbäume

Taucha/Merkwitz

Bei den Bienen ist mittlerweile Winterruhe eingekehrt. Nicht aber bei den Tauchaer Imkern, denn sie trafen sich am Wochenende zu einer Baumpflanzaktion.

Akazien, Ahorn, Weißdorn und Wildkirsche

„Der eigentliche Anlass ist unser 100. Vereinsjubiläum, das wir allerdings schon im Jahr 2020 hatten, doch da hat uns Corona einige Jubiläumspläne durchkreuzt“, informierte Vereinsvorsitzender Günther Beer. Vor 101 Jahren hatten die Altvorderen nach der Vereinsgründung, über einige Jahre verteilt, 5000 Akazien gepflanzt. Mit ihrer Pflanzaktion setzten nun die Tauchaer die Tradition fort. Auf einer etwa 1000 Quadratmeter großen städtischen Brachfläche am Rande einer Kleingartenanlage in der Cradefelder Straße pflanzten die Vereinsmitglieder etwa 30 bienenfreundliche Gehölze, darunter wiederum Akazien, aber auch Spitz- und Feldahorn, Weißdorn und Wildkirsche. Unterstützt wurden sie von Mitgliedern der Feuerwehr-Ortsgruppe Merkwitz, denn woher das Wasser nehmen, wenn in den angrenzenden Gärten das Wasser längst abgestellt ist? Feuerwehrmann Hendrik Niemann ist zum Glück Imker und konnte seine Kameraden um Ortswehrleiter Michael Denzer zum Einsatz des Tanklöschfahrzeuges für einen Angießeinsatz gewinnen.

32 Mitglieder

Der „Imkerverein Taucha und Umgebung“ besteht seit 1990 unter seinem heutigen Namen. 1997 kam es zur Vereinigung mit dem Theklaer Imkerverein. Die zwischen 14 und 83 Jahre alten Bienenfreunde kommen nicht nur aus Taucha und seinen Ortsteilen sondern auch aus Leipzig und Umland. Unter den 32 Mitgliedern sind fünf Frauen.

Imker hoffen auf Nachwuchs

„Wir treffen uns einmal im Monat, dann wird gefachsimpelt und das Bienenjahr vor- oder nachbereitet“, erzählte der 69-jährige Vereinschef. Doch man bleibt mit seinem Wissen nicht unter sich. In der Kleingartenanlage „Einigkeit“ in der Matthias-Erzberger-Straße informiert Garrelt von Eshen, seit 1984 Mitglied des Vereins, in einem Bienenschau- und Lehrgarten über Wissenswertes zu den Bienen und die Honigherstellung. Viele Taucher Schulklassen nutzen das Angebot im grünen Klassenzimmer. Die Imker hoffen dabei natürlich auf Nachwuchs.

Der Verein unterstützt auch die Initiative des Sächsischen Landtages „Sachsen blüht“ für insektenfreundliches Anlegen und Bewirtschaften von Wiesenflächen.

Kontakt: www.imkerverein-taucha.de

Von Reinhard Rädler