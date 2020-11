Tauchaer Kita „Grashüpfer“ wegen Corona geschlossen

Taucha

Kein Kommen und Gehen, kein Kinder-Lachen: Ruhig und verwaist präsentiert sich am Montag die Tauchaer Kindertagesstätte „Grashüpfer“. „Aufgrund eines bestätigten Corona-Falles hat das Gesundheitsamt des Landkreises Nordsachsen am Freitag entschieden, die 134 Kinder sowie die 21 Erzieher und Erzieherinnen bis zum 17. November in Quarantäne zu schicken“, sagt Annette Mihatsch von der Kita-Betreiberin Awo Kita und ambulante Dienste GmbH. „Die Eltern wurden sofort von Kita-Leitung und Gesundheitsamt informiert. Sie selbst müssen nicht in Quarantäne, aber natürlich die Betreuung der Kinder sicherstellen. Leider können wir aufgrund der Situation keine Notbetreuung anbieten.“ Laut Mihatsch soll aber ab Dienstag für Eltern eine Awo-Hotline zur Kita-Leitung eingerichtet werden, um einen direkten Draht zu haben, falls es Fragen oder Hinweise auf Symptome bei den Betroffenen gibt.

Test erst bei Symptomen

Dass die Kita dicht gemacht wurde, begründete Nordsachsens Gesundheitsamtsleiterin Steffi Melz damit, dass bei den „Grashüpfern“ ein sogenanntes offenes Konzept Anwendung findet: „Das heißt, alle Personen haben untereinander Kontakt, deshalb muss die Einrichtung komplett geschlossen werden.“ Der Positivfall in der Einrichtung sei durch ein anderes Gesundheitsamt bekannt geworden. „Sollte eine von der Quarantäne betroffene Person symptomatisch werden, wird sie vom Hausarzt oder vom Gesundheitsamt getestet“, so Melz. Neben den neu hinzugekommenen Personen gibt es in Taucha aktuell weitere 21 Quarantänen sowie elf Corona-Fälle. Wie aus dem Rathaus zu erfahren war, war die Kindertagesstätte auch schon am Freitag geschlossen. Allerdings nicht wegen Corona, sondern wegen eines lange geplanten „pädagogischen Tages“. Die Stadt selbst sei vom Corona-Fall und der Schließungsanordnung nicht informiert worden. „Aber die Kommunikation zwischen Gesundheitsamt, Einrichtung und Eltern muss am Freitag gut gelaufen sein, das ist wichtig“, sagte der zuständige Fachbereichsleiter Andreas Windhövel.

Hotline länger erreichbar

Seit Montag ist die Corona-Hotline des Landkreises Nordsachsen wegen zunehmender Anfragen wieder länger erreichbar. Immer montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr und sonnabends von 9 bis 16 Uhr können Anrufer unter den Telefonnummern 03421 758 5555 oder 03421 758 5556 ihre Fragen stellen. Per Tastendruck kann nach der Bandansage gewählt werden, ob es sich um eine eher ordnungsrechtliche oder eine eher gesundheitlich-medizinische Frage handelt. „In beiden Fällen stehen mehrere Mitarbeiter für Auskünfte bereit, gelegentliche Wartezeiten sind dennoch möglich“, teilte das Landratsamt mit. Derzeit werde die Hotline im Durchschnitt 300-mal am Tag angerufen. Darüber hinaus ist auch die zentrale Corona-Hotline für den Freistaat Sachsen weiterhin unter 0800 100 0214 täglich (außer an Feiertagen) von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

Von Olaf Barth