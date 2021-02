Tauchaer Kreuzung bis 4. März dicht

Taucha

Am Lindnerplatz in Taucha wird jetzt gebaut, die ausgeschilderten Umleitungen und Halteverbote sind in kraft gesetzt. Die Kreuzung Lindnerstraße/Südstraße ist wie angekündigt jetzt tatsächlich aus allen Richtungen eine Sackgasse – und nicht passierbar. Ursprünglich sollten die Arbeiten auf der Kreuzung bereits Anfang Februar beginnen. Doch wegen des Wintereinbruchs musste der Baustart verschoben werden (die LVZ berichtete). „Am Montag aber konnten wir die Baustelle einrichten, seit Dienstag laufen die Tiefbauarbeiten“, sagt Jürgen Nicolaus, Oberbauleiter bei der Eilenburger Firma Straßen- und Tiefbau GmbH. Deren Bagger haben sich neben dem Lindnerplatz bereits tief ins Erdreich gegraben.

Im Auftrag der Leipziger Wasserwerke (LW) werden von dieser Kreuzung aus bis zur Freiligrathstraße auf rund 150 Metern Länge die Trink- und Abwasserleitungen ausgewechselt. Laut Nicolaus soll die Kreuzung spätestens am 5. März wieder befahrbar sein. Das Ende der gesamte Baumaßnahme war laut LW-Sprecherin Katja Gläß ursprünglich bis voraussichtlich 16. April vorgesehen. Das dürfte sich wegen des jüngsten Wintereinbruchs nun auch etwas verschieben.

Von Olaf Barth