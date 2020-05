Tauchaer Oberschüler mit Coronavirus infiziert

Taucha

Ein Tauchaer Oberschüler hat sich mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert. Schulleiterin Kathrin Beer bestätigte am Himmelfahrtstag gegenüber LVZ.de den Fall. Sie selbst sei hierüber am Mittwoch gegen 10.30 Uhr vom Gesundheitsamt Nordsachsen informiert worden. Vier Personen aus dem Umfeld des Betroffenen befänden sich derzeit in Quarantäne, teilte das Landratsamt Nordsachsen (LRA) auf Anfrage mit. Die Corona-Test-Ergebnisse der Personen aus dem schulischen und dem privaten Umfeld des Jungen seien allesamt negativ ausgefallen, informierte LRA-Sprecher Thomas Seidler am Donnerstagnachmittag und ergänzte: „Alle Getesteten wurden im Laufe des Tages umgehend über das Ergebnis informiert, um ihnen die Ungewissheit zu nehmen.“

Das komplette Kollegium wurde getestet

Nach aktuellem Stand und den vorliegenden Testergebnissen könne der Schulbetrieb am Montag fortgesetzt werden, sagte Schulleiterin Beer. Die 55-Jährige hofft, dass dies so bleibt. Eine endgültige Entscheidung werde in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Nordsachsen, dem Landesamt für Schule und Bildung sowie dem Schulträger, der Stadt Taucha, getroffen. Für den Fall, dass die Bildungseinrichtung geschlossen werden müsse, liegt wie in jeder Schule ein Plan B in der Schublade: „Dann greifen wir wieder auf die Internet-Variante und Software LernSax des Freistaates zurück, das hat sich in den vergangenen Wochen bewährt. Die Schüler werden auf jeden Fall weiter beschult und behalten die Kontakte zu ihren Lehrern.“

Vor der Wiederaufnahme des Schulbetriebes hatte Schulleiterin Kathrin Beer (vorn) mit zahlreichen Kollegen Mund-Nase-Masken genäht. Quelle: Olaf Barth

Nach Bekanntwerden des Corona-Falles hätten an der Oberschule umgehend alle dafür vorgesehenen Maßnahmen gegriffen. „Die Anrufkette hat funktioniert, es konnten lückenlos für 14 Tage alle Kontakte des Schülers zurückverfolgt werden. Die notwendigen Schritte wurden in sehr guter Kooperation mit dem Gesundheitsamt unspektakulär abgearbeitet“, schilderte Beer. In der Turnhalle seien Abstriche von allen Kontaktpersonen des Betroffenen gemacht worden. Außerdem sei das Kreis-Gesundheitsamt der Bitte von Beer gefolgt und habe nicht nur die Lehrer aus dem Umfeld des Schülers, sondern alle 45 Mitglieder des Kollegiums auf das Virus getestet. „Das war mir wichtig, einige Kollegen gehören zur Risikogruppe. Sie kommen dennoch in die Schule, weil sie unbedingt unterrichten wollen, wovor ich den Hut ziehe“, sagte die Schulleiterin.

„Was privat passiert, können wir nicht wissen“

Das Hygienekonzept der Tauchauer Oberschule greift also. Die bisher ausschließlich negativen Test-Ergebnisse sprechen für seine Wirksamkeit. Die 22 Klassen seien zu Lerngruppen halbiert worden und würden abwechselnd in A- und B-Wochen in Zimmern unterrichtet, in denen der nötige Abstand zwischen den Schülern gewährleistet werden kann, erläuterte Beer. Lediglich die vier Klassen, für die Prüfungen anliegen, seien nicht mehr regelmäßig im Haus. Bei einem LVZ-Besuch vor Wiederaufnahme des Unterrichts waren von den Hausmeistern bereits Flure und Treppenhaus mit Klebebändern für den „Einbahnstraßenverkehr“ markiert worden, damit sich die Schüler so wenig wie möglich begegnen. Gleichzeitig nähten Lehrer Schutzmasken für ihre Schüler. „Jeder unserer 513 Schützlinge hat eine Maske bekommen, manche auch zwei. An der Schule haben wir mit unserem Hygienekonzept alles getan, damit es zu keiner Ausbreitung des Virus kommen kann. Doch an der Schultür endet unser Einfluss. Was privat passiert, können wir nicht wissen“, sagte Beer.

Von Olaf Barth