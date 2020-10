Großpösna

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen, heißt ein bekanntes Sprichwort. Der Tauchaer Gerhard Gärtig reist gern und lässt dann in Ausstellungen seine Fotografien sprechen. So beeindruckten im vorigen Jahr seine Aufnahmen aus New York und San Francisco die Besucher des Tauchaer Rathaus. In diesem Jahr zieren nach der Vernissage im September jetzt Fotos aus Nord-, Mittel- und Südamerika die Wände des Großpösnaer Rathauses. Aufgrund der Corona-Einschränkungen sah sich der Kuhstallverein diese Woche allerdings genötigt, die Ausstellung „Der Kontinent – Eine fotografische Reise durch Amerika“ vorerst abzusagen. Die Gemeindeverwaltung hat in dieser Woche ihr Rathaus für öffentlichen Besucherverkehr geschlossen.

Rathaus vorerst zu

„Das ist natürlich schade, ich denke, Besucher könnten viel von dem Leben der Menschen dort auf den 40 Fotos entdecken“, sagt Gärtig. Es sind wieder Porträts und mit der Kamera eingefangene Alltagsszenen, die von Land und Leuten erzählen. Ganz unter Verschluss sind die bis Jahresende ausgestellten Aufnahmen natürlich nicht. Nach Anmeldung und mit einem Termin haben Bürger unter Beachtung der Hygieneregeln schon noch Zugang zu den Amtsstuben. Und können dabei auch einen Blick auf Gärtigs Fotos werfen. „Ich habe dieses Mal Aufnahmen aus den USA, Kuba und Peru zusammengestellt. Sie sollen stellvertretend Eindrücke von den jeweiligen Teilen Amerikas vermitteln“, sagt der 64-Jährige. Im Vergleich zu seiner Tauchaer Ausstellung habe er noch mehr Vielfalt und Kontraste in den Lebensweisen zeigen wollen. „Neben den hoch entwickelten USA zeigen sich Peru und Kuba doch in einem sehr unterschiedlichen Licht. Dort geht es teils sehr ärmlich zu, dennoch versuchen die Menschen, das Beste daraus zu machen. Mitunter haben sie auch eine ganz andere Einstellung zu den materiellen Dingen“, schildert Gärtig seine Eindrücke.

Anzeige

Suche nach Typen

Natürlich hat er in Kuba die alten Ami-Schlitten und ihre Besitzer fotografiert. „Das sind teils echte Typen, die ich zeige. Es macht Spaß sie zu treffen und zu fotografieren. Viele fahren auch noch die MZ, die DDR-Motorräder oder Autos wie Lada und Moskwitsch“, berichtet der Hobby-Reise-Fotograf, der meist von den zufälligen Begegnungen zehrt. So wie in Havanna, im Restaurant Dos Hermanos, wo schon Hemingway und Marlon Brando verkehrt haben sollen. „Dort traf ich einen Kubaner, der fließend deutsch sprach. Er war in den 80ern in Halle und wurde dort Chemiefacharbeiter. Es war die schönste Zeit seines Lebens, berichtete er, trotz des Gestanks in der Leuna-Region“, erzählt der Tauchaer von einer seiner Begegnungen.

Ab in den Norden

Der gelernte Maschinenbau-Ingenieur will sich nun mit seiner Ehefrau Bärbel über die nächsten Reiseziele verständigen: „Momentan pausieren wir natürlich wegen der Corona-Pandemie. Während mich es noch nach Südafrika und Namibia zieht, bevorzugt meine Frau lieber den Norden, dort wird es wohl das nächste Mal hingehen, wenn das dann wieder möglich ist. Wir wechseln uns mit unseren Wunschzielen ab.“ Verständnis habe die 61-Jährige für sein Hobby. Immerhin bis zu 500 Mal pro Tag klickt Gärtigs Kamera während der gemeinsamen Reisen.

Von Olaf Barth