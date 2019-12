Tauchaer Rittergutsschloss wird ab nächstem Jahr saniert

Taucha

Für die Umgestaltung des Tauchaer Schlossareals sowie die Sanierung der Gebäudeteile zwei bis sieben des Rittergutsschlosses können jetzt die konkreten Planungsleistungen ausgeführt werden. Denn der Stadtrat hatte in seiner jüngsten Sitzung die Vergabe dieser Aufgaben an jene Büros beschlossen, die sich zuvor in einem Miniwettbewerb um die Aufträge beworben und durchgesetzt hatten. Hier machte sich bezahlt, dass Taucha vor einiger Zeit einen Pool mit Planungsbüros gebildet hatte. Bei diesem und anderen Projekten darf jetzt die Ausschreibung nur innerhalb dieses Pools durchgeführt werden, was kostbare Zeit spart.

Fördermittel vom Freistaat

„Hier geht es um ein großes Vorhaben. Auch die Denkmalpfleger und Archäologen haben hier ihre Aufgaben. Außerdem müssen die Arbeiten zeitgleich mit der weiteren Nutzung von Gelände und Gebäuden vonstatten gehen“, sagte Bau-Fachbereichsleiterin Barbara Stein. In der Beschlussvorlage ist rund zwei Millionen Euro Investitionsvolumen die Rede, die nächstes Jahr im Haushalt eingeplant werden sollen. Fast 900 000 Euro stellt der Freistaat als Fördermittel zur Verfügung.Das Geld stammt aus dem Investitionsprogramm „Brücken in die Zukunft“.

Fachbereich ausgelastet

Seit dem 16. Juli liege die Baugenehmigung bereits vor, doch sei das Vorhaben nicht gleich in Angriff genommen worden, weil der Fachbereich mit anderen Projekten zeitlich voll ausgelastet war: Grundschulerweiterung, Kita-Anbau bei den „Grashüpfern“ und vieles mehr. Vorigen Monat sei nun aber die Auftragsvergabe für die Planungsleistungen in diesen drei Teilbereichen erfolgt: Architektur, Tragwerk sowie Technische Gebäudeausrüstung. Im Dezember 2012 soll die Sanierung abgeschlossen sein. Der Auftragsvergabe an die entsprechenden Planungsbüros hatten alle Stadträte zugestimmt.

Von Olaf Barth