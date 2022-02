Tauchaer SV: Blumen für Karin Döring und Günther Tittel

Taucha

Zwei Urgesteine des Tauchaer Sports geben ihre Ehrenämter in jüngere Hände: Karin Döring (80) sowie Vize Günther Tittel (74) ziehen sich aus der Spitze des Tauchaer Sportvereins (TSV) zurück. Schatzmeister Thomas Schade (59) und die neue Vorsitzende Charlotte Sewing (20) überbringen ihnen Blumen und Gutscheine. „Wir möchten Euch im Namen unserer rund 170 Mitglieder herzlich danken für das jahrzehntelange Engagement“, sagt Schade, der weiter dem Vorstand angehört.

„Mehr Zeit zum Kegeln“

Döring ist seit 1985 Vereinschefin. Damals gab es sogar noch die Abteilungen Kegeln und Schwimmen im Verein. Jetzt sind es Tischtennis, Badminton und Senioren-Gymnastik. „Nun habe ich mehr Zeit, um kegeln zu gehen“, sagt Döring lachend. Allerdings ist die 80-Jährige auch noch Mitglied im Heimatverein. Ihr Stellvertreter Günther Tittel, der in der Abteilung Badminton Schatzmeister war und seit 1974 im Verein ist, will sein Wissen künftig nur noch als Übungsleiter den Jüngsten weitergeben und dabei die neue Vorsitzende unterstützen: „Wir haben volles Programm, wir dürfen ja jetzt wieder in die Halle. Wir hoffen, dass sich nach der Corona-Pause alles einspielt und alle wieder regelmäßig zu Training und Wettkämpfen kommen.“

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aufgaben werden verteilt

60 Jahre jünger als die scheidende Vorsitzende ist ihre Nachfolgerin Charlotte Sewing. Die 20-Jährige spielt seit ihrer Grundschulzeit im Verein Badminton. Den Vorsitz übernimmt die Geschichts-Studentin auch deshalb, weil sie ein starkes Team um sich weiß: „Natürlich hängt einiges Organisatorisches an dem Amt, aber ich denke, ich bekomme das mit meinem Studium unter einen Hut.“ Ihr Stellvertreter wird Sven Lelanz (47) aus der Tischtennis-Abteilung. Und um die Hallenzeiten- und Spielorganisation kümmern sich für Tischtennis Abteilungsleiter Daniel Artic (44) und für Badminton Nils Kristian Kamann (37) sowie Sven Matti Kamann (32).

Von Olaf Barth