Tauchaer Schützen suchen Nachwuchs für Wettkämpfe und Vereinsleben

Taucha

Goldenes Herbstwetter und die Neugierde auf die Bekanntschaft mit Tauchas Bürgerschützengesellschaft 1857 lockte am Sonntag zahlreiche Besucher in Tauchas Mimo-Wäldchen. Dort befindet sich die Sportanlage der Schützen, die an dem Tag die Türen geöffnet hatten. Viele Gäste gaben selbst mal mit der Pistole, dem Karabiner oder einer Winchester ein paar Schuss auf die Scheiben in 50 oder 25 Meter Entfernung ab.

Schützen mit Leidenschaft

„Man sieht, dass die Schützen mit Leidenschaft dabei sind und mit Begeisterung ihren Sport ausüben“, sagte Jörg Heinrich. Der 55-Jährige war als Besucher mit seiner Frau Carola aus Paunsdorf gekommen. „Schießen ist ein anspruchsvoller Sport. Das habe ich jetzt gemerkt, als ich mit der Winchester und der Pistole ein paar Schuss abgegeben hatte. Ich war einfach neugierig, seit meiner Zeit bei der NVA hatte ich mit Waffen ja nichts mehr zu tun“, sagte der Bautischler. Und seine Frau ergänzte: „Das große Gelände hier ist sehr gut in Schuss. Da steckt viel Arbeit drin. Wir waren angenehm überrascht von dem Vereinsleben und dem Zusammenhalt der Mitglieder.“

Worte, die Gerd Rahm gern hört. Der 58-Jährige kümmert sich bei den Schützen jetzt verstärkt um die Öffentlichkeitsarbeit. „Unsere 86 Mitglieder stehen auch für Brauchtumspflege und geselliges Beisammensein. 24 von ihnen hatten sich letztens bei den Vereinsmeisterschaften für die Kreis- und Bezirksmeisterschaften 2020 qualifiziert.“

Große Präzision nötig

Nachwuchs ist gern gesehen. Interessenten können sich jeden Mittwoch zwischen 17 und 18.30 Uhr auf dem Schießstand, Am Veitsberg 1, melden. Vanessa Schumann ist noch unentschieden, ob sie Mitglied werden will. Die 20-jährige Jura-Studentin aus Leipzig hatte ebenfalls die Scheiben ins Visier genommen: „Das macht schon Spaß, man muss die innere Ruhe finden und mit hoher Präzision arbeiten.“

Ihr Vater Jens Nitschke ist im September bereits neues Vereinsmitglied geworden. Die Entscheidung aber will er seiner Tochter ganz allein überlassen.

Von Olaf Barth