Taucha

Im vorigen Jahr musste Tauchas Freiwillige Feuerwehr zu insgesamt 117 Einsätzen ausrücken. Den größten Teil davon machten mit 66 Alarmierungen sogenannte technische Hilfeleistungen aus. Darunter fallen zum Beispiel Einsätze bei Sturmschäden wie an einem beschädigten Dach am Lindnerplatz oder auch Türöffnungen, Tragehilfen, die Beseitigung von Ölspuren sowie Hilfe bei Verkehrsunfällen.

Fehlalarme durch Brandmelder

18-mal wurde die Wehr zu sogenannten Kleinbränden wie brennende Autos und Feuern an Bahndämmen oder auf Wiesen gerufen. Brandmeldeanlagen in Gebäuden lösten 14 Alarme aus – ohne dass es wirklich brannte. Weitere acht Fehlalarme gab es wegen starker Rauchentwicklung bei Lagerfeuern oder beim Anzünden von Kaminen. Nachbarn hatten glaubten, irgendetwas stehe in Flammen.

Zwei Großbrände auf Feldern

Bei fünf weiteren Alarmierungen musste die herbeigeeilte Wehr nicht mehr eingreifen. Anwohner hatten bereits vor dem Eintreffen der Kameraden zum Beispiel brennende Hecken oder andere Flammenherde gelöscht. Die Alarmierung war laut Wehrleiter Cliff Winkler dennoch richtig, „da man ja vorher nicht weiß, ob der eigene Löschversuch klappt“. Meist seien auch noch Nachkontrollen nötig.

Vier Garagenbrände und zwei Großbrände auf Feldern stehen ebenfalls noch in der Einsatzstatistik.

Von Olaf Barth