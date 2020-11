Taucha

Als Tauchas größter Wohnungsanbieter verfügt die Immobilienbetreuungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH ( IBV) über 1280 Quartiere. Zu finden sind sie vor allem in Taucha-Ost (Kim-Siedlung), an der Portitzer Straße (zwischen Matthias-Erzberger- und Friedrich-Ebert-Straße) sowie in der Zwick’schen Siedlung. In den beiden Erstgenannten wurden jetzt alle Bäume begutachtet, mit Nummern versehen und in ein Kataster eingetragen. In der „Zwick’schen“ soll das nächstes Jahr passieren.

Bäume dienen nächsten Generationen

„Wir haben eine große Überalterung im Bestand. Bis zum 28. Februar werden wir entsprechende Rückschnitte vornehmen und, wo nötig, auch Bäume entnehmen. Neuanpflanzungen sind schon eingeplant“, erläutert IBV-Geschäftsführer Gunnaer Simon. Gepflanzt werden sollen dann „zukunftsträchtige Bienen- und Vogelnährgehölze“, die den klimatischen Änderungen gewachsen sind. „Wir planen schließlich für die nächsten Generationen und folgen den Empfehlungen der Fachfirmen, die zum Beispiel auf Blumeneschen, Winterlinden oder Schmuckebereschen setzen“, so Simon. Momentan werden in der „Portitzer Siedlung“ 101 und in der „Kim-Siedlung“ 69 Bäume gezählt. Um den künftigen Aufgaben gewachsen zu sein, hat das Unternehmen zwei ihrer Hausmeister zu zertifizierten Baumkontrolleuren ausbilden lassen.

Gewerbeflächen sind begehrt

In den Innenhöfen sollen nächstes Jahr Blühwiesen angelegt werden. „Die Standorte wollen wir mit den Anwohnern zusammen festlegen. Außerdem planen wir 2021 erstmals eine Mieterbefragung. Und im ersten Halbjahr wird unser Mieterportal freigeschaltet, dann können zum Beispiel Mietkostenabrechnungen online abgerufen werden“, sagt der 41-jährige Simon. Doch das Unternehmen kümmert sich nicht nur um den Bestand an Mietwohnungen. „Wir schaffen auch Angebote an Gewerbeflächen, da spüren wir nach wie vor eine große Nachfrage, besonders von mittelständischen Betrieben“, schildert der IBV-Chef. So soll die bisherige Brache an der Freiligrathstraße gegenüber der Jubisch-Halle als künftiger Standort entwickelt werden. „Auch der Rest bleibt nicht so, wie er jetzt ist. Das gesamte Gebiet hat Entwicklungspotenzial.“

Parthebad ist Herausforderung

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte will die IBV einen neuen Wohnblock bauen. Der Bauantrag soll laut Simon nächstes Jahr gestellt werden. Einen konkreten Standort will er noch nicht nennen. Der Zuzug ins familienfreundliche Taucha, ein Prädikat, mit dem die Stadt im Rahmen der LVZ-Familienpass-Aktion ausgezeichnet wurde, wird für die schnelle Vergabe der neuen Mietwohnungen sorgen. Auch das Parthebad wirkt dabei als Zugpferd. Die IBV ist Betreiber dieser beliebten Freizeiteinrichtung, die aber ein Zuschussgeschäft ist. „Das Bad bleibt eine finanzielle Herausforderung. Und 13 Jahre nach der Wiedereröffnung ist es zudem Zeit, kurz- und mittelfristig in neue Technik und Instandsetzungen zu investieren“, blickt Simon voraus. Die zurückliegende Corona-Saison brachte mit rund 24 400 Besuchern nur eine 60-prozentige Auslastung. Simon spricht von einer sechsstelligen Verlustsumme. Als „Klotz am Bein“ sieht er das Bad dennoch nicht: „Es ist ein positiver Standortfaktor, der uns ja auch Mieter bringt.“

Von Olaf Barth