Taucha

Zu einem gemütlichen Beisammensein trafen sich am Sonnabend auf der Wiese am Großen Schöppenteich bis zu 50 Tauchaer Frauen, Männer und Kinder. Dort haben sie gemeinsam gegessen, gespielt, ihre Meinungen ausgetauscht und einer Lesung mit Reinhard Müller gelauscht. Anlass war der 2. Tag der offenen Gesellschaft, zu dem die Zeit-Tausch-Börse eingeladen hatte. Organisatorin Elke Christ zeigte sich mit der Resonanz zufrieden. Im nächsten Jahr allerdings, deutete sie an, könnte es zu Änderungen kommen – allein schon um terminliche Überschneidungen künftig zu vermeiden.

Idee aus Bautzen übernommen

„Wir sind dankbar, dass doch wieder viele aus der engagierten Bürgergesellschaft gekommen sind, um unser Anliegen für gelebte Offenheit, Gastfreundschaft, Großzügigkeit, Vielfalt und Freiheit zu unterstützen“, so Christ. Entstanden war die Idee für so einen Tag im April vorigen Jahres. „Damals hatte ich ein Gespräch mit Marcus Rößner, dem jetzigen Sozialarbeiter des Geschwister-Scholl-Gymnasiums. Er kommt aus Bautzen und hatte sich dort im Bereich Jugendförderung und gegen Rechtsextremismus engagiert. Als er mir vom Tag der offenen Gesellschaft dort erzählte, fand ich die Idee sehr schön und habe sie aufgegriffen“, blickt Christ zurück. In Annelie Hampel von der Zeit-Tausch-Börse habe sie eine Partnerin gefunden, die das Projekt unterstützte. Dass Taucha das Beispiel aus Bautzen aufgriff, freute auch Rößner, der ebenfalls kurz vorbeischaute und sich dann zu einem anderen Termin verabschiedete.

Wissen und Sicherheit sind wichtig

Als gelungene Veranstaltung in einer schönen Freiluft-Atmosphäre empfand auch Autor Reinhard Müller das Treffen. Er hatte aus seinem Buch „Die Hohen Hundert – Von den Irrlichtern der Macht“ vorgetragen und kann sich gut vorstellen, das zu wiederholen, sagte er. Gegen Spenden gab er einige Buch-Exemplare ab. Insgesamt wurden so 90 Euro für die Zeit-Tausch-Börse eingenommen. Gesprochen wurde über die Ursachen von Protestwahlen, den möglichen Ängsten vor Verlust und Unbekanntem. „Das Wissen um gesellschaftliche Zusammenhänge und ein Gefühl der Sicherheit sind für alle sehr wichtig“, zieht Christ eine kleine Bilanz.

Von Olaf Barth