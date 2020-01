Tauchaer starten sportlich ins neue Jahr

Taucha

Beim 3. Tauchaer Familien-Neujahrslauf war Initiator und Organisator Jens Krüger von der SG Taucha 99 mit seinen Helfern wohl mit Petrus im Bunde. „Es ist bestimmt das schöne Wetter und vielleicht auch schon unsere kleine Tradition, dass fast 300 Läufer am Neujahrstag auf den einen Kilometer langen Rundkurs rund um den Großen Schöppenteich an den Start gingen”, sagte der Übungsleiter der SG.

Besuch aus Frankreich

„Es ist die erste Veranstaltung in unserem Jubiläumsjahr. Habt Spaß und Freude dabei“, rief Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) den Läuferinnen und Läufern zu, bevor er sich selbst eine Runde gönnte. „Es ist ein wundervoller Start ins neue Jahr. Wir sind schon das dritte Mal dabei“, erzählten Barbara und Olaf Kolditz kurz vor dem Start. Nebenan zerrte schon Boxerhündin Masha aufgeregt an der Leine. „Sie will los. Drei Runden haben wir uns vorgenommen, mal sehen, wer wen am Ende ins Ziel ziehen wird“, lachte Herrchen Thomas Ranz. Wie in jedem Jahr war auch die Spaßtruppe um den Tauchaer Thomas Pörtzel dabei, der mit Philippe Talon und seiner Familie aus dem französischen Brioude, die bei ihm zu Besuch war, als „Running Flamingos“ auf die Strecke ging. Der Erlös aus der Startgebühr und dem Glühwein- und Imbissverkauf kommt der Kinder- und Jugendarbeit der SG Taucha 99 zugute.

Von Reinhard Rädler