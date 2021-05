Tauchaer wehrt sich gegen Diffamierung als „Linksterrorist“

Taucha

Vorige Woche wurde Taucha erneut das Ziel einer Aufkleber-Kampagne. Erstmals ging es nicht nur um rechte politische Botschaften, um Sprüche gegen das Impfen und die Regierung, sondern auch um eine persönliche Diffamierung. Ein Vorstandsmitglied des Vereins Solidarische Alternative für Taucha (SAfT) wurde namentlich samt Adresse benannt und als Linksterrorist bezeichnet. „Wir waren schockiert und machen uns Sorgen um ihn. Freunde und Bekannte haben so viele Aufkleber wie möglich entfernt“, berichtet SAfT-Mitglied Martin. Seinen Familiennamen will der 34-Jährige lieber nicht sagen: „Wir sind mit unseren Namen vorsichtig, dafür auch schon kritisiert worden. Doch der Vorfall zeigt, dass die Sorge, von Rechten persönlich angegriffen zu werden, nicht unbegründet ist.“

Staatsschutz ermittelt

Entdeckt worden seien die Aufkleber am 13. Mai. Die nächsten zwei Tage wären weitere hinzu gekommen. „Bei der Polizei erfuhren wir, dass bereits am 7. Mai solche Aufkleber verteilt wurden, aber eher im Bereich Paunsdorf, Engelsdorf und Borsdorf“, berichtet Martin. Sein diffamierter Mitstreiter habe Anzeige erstattet. Anton Franz von der Polizeidirektion (PD) Leipzig bestätigt das: „Die Ermittlungen laufen, auch der Staatsschutz wurde eingeschaltet.“

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP) verurteilt die Aufkleber-Aktion: „Andere politische Meinungen muss man aushalten, aber persönliche Diffamierungen gehen gar nicht. Das muss verfolgt werden. Hinzu kommen die Sachschäden. Hinweise zu den Verursachern nehmen wir entgegen.“ Die schwer wieder zu entfernenden Aufkleber seien unter anderem auf Straßenschildern, an Schulen, im Park, in der Altstadt sowie an Schaukästen und Straßenlaternen zu finden. In den vergangenen Jahren hatte es bereits mit Teilnahme des Jugendparlamentes und anderer gesellschaftlicher Gruppen Putzaktionen nach solchen Aufkleber-Aktionen gegeben. Außer dem Statement von Meier wurden bisher aus der Stadt keine weitere Reaktion auf die Aufkleber bekannt. Dabei hatte Tauchas Stadtrat unlängst einstimmig über alle Parteigrenzen hinweg eine gemeinschaftliche Positionierung mit dem Titel „Taucha für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“ verabschiedet, in der für eine „lebendige, lebensfrohe, tolerante und solidarische Stadt“ geworben wird. Auch von der Würde jedes Menschen und dem Entgegentreten extremistischer Haltungen ist da die Rede.

„Neue Eskalationsstufe“

Für die von dem Verein Engagierte Wissenschaft betriebene Online-Plattform chronik.LE und den Verein SAfT bedeutet die Aufkleber-Aktion eine „neue Eskalationsstufe rechter Bedrohung gegen die demokratische Zivilgesellschaft in Taucha“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Darin werden die sich seit 2018 in Taucha häufenden rechtsmotivierten Delikte angesprochen. Dazu würden auch Bedrohungen und Übergriffe gegen nichtrechte und demokratisch engagierte Menschen zählen. SAfT betonte, die Bedrohungen würden sehr ernst genommen. Mit der Kampagne „#Solidarisches Taucha“ wolle man sich dennoch weiter für eine offene Gesellschaft engagieren.

Von Olaf Barth