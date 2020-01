Tauchaerin kratzt Nazi-Aufkleber von Schildern und entschuldigt sich im Stadtrat

Taucha

Das gab es noch nicht im Tauchaer Stadtrat. In der Bürgerfragestunde erklärte die Besucherin Barbara Kolditz: „Ich möchte mich für eine Sachbeschädigung entschuldigen. Ich habe bei einem Spaziergang Aufkleber mit ,NS-Zone’, , Leipzig bleibt deutsch’ und anderen Sprüchen von Verkehrsschildern und Laternenmasten abgekratzt. Ja, ich habe gekratzt, aber was sollte ich sonst tun?“ Für eine Antwort ist Jens Rühling zuständig. Der 57-Jährige leitet im Tauchaer Rathaus den Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Soziales, der auch als städtische Polizeibehörde agiert, und erklärt: „Moralisch sage ich Ihnen danke, rechtlich gesehen ist das eine schwierige Zone. Am Besten solche Funde immer uns hier melden, wir kümmern uns dann.“ Später erklärt Rühling, dass beim Kratzen gerade auf Schildern tatsächlich eine Sachbeschädigung entstehen kann, die Schilder hätten eine besondere Beschichtung.

Runder Tisch Ende Januar

Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) äußert sich eindeutig: „Generell haben rassistische und faschistische Sprüche in Taucha nichts zu suchen. Wir stehen mit Sozialarbeitern und dem zivilgesellschaftlichen Netzwerk als Austauschplattform in Kontakt und haben das Thema schon aufgegriffen.“ Genau dieses Netzwerk lädt am 30. Januar unter dem Titel „Nationale Zone Taucha?“ ab 18 Uhr zu einem Runden Tisch Taucha in das Haus 10 des Rittergutsschlosses ein. Dort soll es um Erfahrungsberichte, dokumentierte Vorfälle und die Einordnung der rechten Strukturen in Taucha gehen. Wer auf dem Boden der Verfassung steht, ist zu dieser Veranstaltung eingeladen. Unterstützt wird das Treffen auch vom Jugendparlament Taucha. Dessen Sprecher Tom Richter (21) meint dazu: „Wir brauchen mehr Projekte in Schulen und müssen verhindern, dass Leute zum Beispiel wegen Mobbing oder Ausgrenzung in die rechte Szene rutschen.“

Barbara Kolditz erzählt der LVZ, dass an jenem Sonntag beim Abkratzen der Aufkleber ein Unbekannter sie nicht nur der Sachbeschädigung bezichtigt, sondern sie auch übelst beleidigt und weit unter der Gürtellinie beschimpft habe. „Auch deshalb bin ich im Stadtrat aufgestanden. Ich will mich nicht wichtig, aber darauf aufmerksam machen, wie oft immer wieder neues Rechtsradikales geklebt und geschmiert wird, zum Beispiel Juden-BSG. Es muss mehr ins Bewusstsein der Leute, was hier los ist. Wehret den Anfängen“, sagt die 50-Jährige. Es gab allerdings schon Putzaktionen als Zeichen der Tauchaer Zivilgesellschaft.

Schmierereien melden

Für Rühling steht fest: „Rechtsradikale Schmierereien nehmen zu in Taucha. Nach den Vorfällen zwischen Weihnachten und Neujahr an der Friedhofsmauer oder am Tunnel in der Portitzer Straße wurden unter anderem noch ein Hakenkreuz im Seegeritzer Weg, Schmierereien nahe der Badergasse und Symbole an verschiedenen Bäumen entdeckt.“ Die Funde würden dokumentiert und bei der Polizei angezeigt. Ist städtisches Eigentum betroffen, wird der Bauhof beauftragt, verfassungswidrige Schmierereien so schnell wie möglich zu beseitigen. Bei Privateigentum werden dessen Besitzer informiert mit der Auflage, die Symbole und Parolen ebenfalls umgehend zu beseitigen.

Gibt es Hinweise, wer hinter der Nazi-Propaganda steckt? Rühling: „Es gibt eine Gruppe in Taucha, deren Mitglieder zu den Rechtsradikalen zählen. Sie sind namentlich bekannt, aber man muss ihnen diese Taten erst einmal nachweisen können. Das ist schwierig, da sind wir auch auf Zeugenaussagen und Hinweise von Bürgern angewiesen. Da können wir nur appellieren und bitten, wachsam zu sein und sich zu melden, wenn jemand etwas beobachtet.“

Anzeigen gegen „Unbekannt“

Die Polizeidirektion Leipzig teilt dagegen auf LVZ-Anfrage mit, dass Erkenntnisse über potenzielle Täter oder Täterkreise bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorliegen. „Hinweise oder Anhaltspunkte sind ausdrücklich bei der Bearbeitung der Ermittlungsverfahren erwünscht. Wir werden in diesem Zusammenhang auch noch mal bei der ,Polizeibehörde’ in Taucha nachfragen“, informiert Philipp Jurke vom Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Bezüglich des Sprühens verfassungsfeindlicher Parolen und Symbole seien der Polizeidirektion im Jahr 2019 in Taucha zehn Straftaten bekannt geworden. „Alle Ermittlungsverfahren liefen gegen ,Unbekannt’. Strafanzeigen wurden und werden nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Leipzig zur weiteren Entscheidung übergeben.“ Die entsprechende LVZ-Anfrage an die Staatsanwaltschaft befindet sich dort noch in der Bearbeitung.

