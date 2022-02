Tauchas Bauhof beseitigt Graffiti – und sprüht nun selbst

Taucha

Ob im Trogbau in der Portitzer Straße, in der Unterführung an Tauchas S-Bahn-Station oder an Laternen, Zählerkästen, Hauswänden, Bushaltestellen und Verkehrsschildern: Überall in der Parthestadt verschandeln Graffiti und Aufkleber das Stadtbild. Ein Zustand, der Bauhof-Mitarbeiter Sven Tschirschwitz gegen den Strich geht. Deshalb meldet sich der Mitarbeiter des Tauchaer Bauhofes freiwillig für jene Arbeiten, bei denen die Folgen dieses Vandalismus beseitigt werden.

Passanten freuen sich

„Ich will doch einfach nur, dass Taucha schön aussieht“, sagt der 55-Jährige, während er im Trogbau in der Portitzer Straße mit einer Sprühpistole gelbe Schmierereien unsichtbar macht. Der von ihm genutzte Farbton ähnelt dem der Betonwand, sodass am Ende von den Spray- und Sprühaktionen nahezu nichts mehr zu sehen ist. „Die meisten Passanten freuen sich, wenn wir Graffiti entfernen. Viele haben aber Zweifel, ob sich das überhaupt lohnt. Denn oft sind bald darauf neue Schmierereien da“, sagt Tschirschwitz. „Ob es nun um Nazi- oder Antifa-Parolen geht, um verfeindete Fußballvereine oder interne Sprayer-Codes: Die Graffiti und Aufkleber nehmen nicht ab. Gerade jetzt merkt man wieder, dass Ferien sind und die Sprayer viel Zeit haben.“

Der Ur-Tauchaer will sich aber in dem aussichtslos erscheinenden Kampf nicht geschlagen geben: „Wenn man etwas entdeckt, muss man es möglichst schnell entfernen, bevor die Täter sich damit brüsten können und neue Graffiti von anderen hinzukommen. Das gelingt natürlich nicht immer, wir haben ja auch noch viele andere Aufgaben zu erledigen.“

Zwölfjähriger muss helfen

Der Trogbau und die Unterführung an der S-Bahn-Station seien Schwerpunkte der Anti-Graffiti-Einsätze, sagt Bauhof-Chef Marco Haferburg: „Wir versuchen dort, die Schmierereien einzudämmen und die illegalen Graffiti so schnell wie möglich zu beseitigen.“ Sein Kollege Tschirschwitz hatte dabei unlängst jugendliche Hilfe. Denn drei Sprayer waren auf frischer Tat ertappt worden. Zwei flüchteten, der dritte wurde von der Polizei den Eltern übergeben. „Die Mutter hatte sich sehr über ihren Sohn geärgert und ihn dazu verdonnert, uns beim Beseitigen der Schmierereien zu helfen, damit er mal merkt, was er da anrichtet“, erzählt Tschirschwitz und schmunzelt. Er habe den Eindruck gewonnen, dass der Zwölfjährige ins Grübeln geraten ist. „Ihm würde es auch nicht gefallen, hat er mir gesagt, wenn Unbekannte das Haus seiner Eltern vollsprühen. Vielleicht zeigt der Arbeitseinsatz ja tatsächlich Wirkung“, hofft Tschirschwitz.

Von Olaf Barth