Tauchas Bibliothek verleiht jetzt auch Hörspiel-Figuren

In Tauchas Stadtbibliothek „Friedrich Adolf Ebert“ gibt es wieder Zuwachs. Doch dieses Mal stellt Leiterin Steffi Beyer keine Bücher, DVDs oder Spiele vor, sondern fingergroße bunte Figuren. „Wir haben ab sofort die Tonies im Programm. Die sind bei Kindern ab drei Jahren sehr beliebt und wurden von Eltern schon oft nachgefragt. In anderen Bibliotheken werden sie schon sehr viel ausgeliehen“, erklärt die 62-Jährige. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Toni Richter räumt sie gerade Monster, Mickey Maus, Wunderland-Alice, Findus, Benjamin Blümchen und viele mehr in eine Extra-Vitrine. All diese Figuren vereint, dass unter ihren Füßen ein winziger Chip eingebaut ist. Wird die Figur auf die dazugehörige Tonie-Box gestellt, verbindet sich die Figur über W-Lan mit dem Internet und legt bis zu 60 Minuten mit dem Erzählen los.

Märchen und Sachbeiträge

„Wir haben zwei Boxen, die wir für eine kurze Frist zum Probieren verleihen. Praktischer wäre, dass Familien ihre eigene Box zuhause haben und dann nur die Hörspiele ausleihen“, sagt Beyer. Richter findet interessant, dass es nicht nur die Märchen-Figuren, sondern auch Sach-Tonies gibt. „Es gibt zum Beispiel Polizisten, die über ihre Arbeit erzählen oder auch Figuren, die aus der Tierwelt berichten. Das Gute ist, dass es Spielfiguren und Hörspiele in einem sind“, ist auch der 35-Jährige begeistert.

Verpackung wird genutzt

Momentan verfügt die Bibliothek über zwei Boxen und 25 Figuren zum Ausleihen, weitere Hörspiele sollen folgen. Aber auch mehr Boxen seien denkbar, so Beyer. So könne man Familien unterstützen, für die 80 Euro pro Box nicht so leicht aufzubringen sind. Und da Tauchas Bibliothek auch die „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ unterstützt, werden die einzelnen Verpackungen der Tonie-Figuren mit etwas Bastelarbeit gleich zu Ausleih-Behältnissen umfunktioniert.

Von Olaf Barth