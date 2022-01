Tauchas Bürgermeister Tobias Meier stellt sich zur Wiederwahl

Taucha

Als überparteilicher Einzelkandidat will Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP) für eine zweite Amtszeit im Rathaus der Parthestadt kandidieren. Am 12. Juni findet in Taucha, wie in vielen Kommunen des Freistaates, eine Bürgermeisterwahl statt. Da entscheidet sich, wer in den nächsten sieben Jahren die Geschicke der Stadt maßgeblich mitbestimmt. „Ich bin zwar Mitglied der FDP, habe das aber nie nach vorn gestellt, sondern immer im Sinne aller Bürgerinnen und Bürger überparteilich agiert und über Parteigrenzen hinweg Kompromisse und Wege zur Lösung von Problemen gesucht“, sagte der 43-Jährige gegenüber der LVZ. Auf seinen Wahlplakaten werde keine Partei stehen. 2015 hatten seine Kandidatur die FDP, die SPD, die Linke und die Grünen unterstützt. Meier hatte sich gleich im ersten Wahlgang klar gegen die CDU-Kandidatin Antje Brumm durchgesetzt.

Tauchas Bürgermeister Tobias Meier kandidiert für eine weitere Amtszeit. Quelle: privat

Zuspruch als Ermutigung

Gespräche in den letzten Wochen mit Familie und engen Wegbegleitern sowie der große Zuspruch in den letzten Monaten aus der Bürgerschaft hätten ihn ermutigt, Bürgermeister bleiben zu wollen. Doch die endgültige Entscheidung habe er über Weihnachten und Neujahr getroffen: „Vorher war auch wegen der Pandemie einfach nicht die Zeit dafür, ganz in Ruhe darüber nachzudenken. Es ist ja eine große Verantwortung für noch einmal sieben Jahre, wenn es klappt.“ Jede Tauchaerin und jeder Tauchaer, alle aus Parteien, Vereinen oder anderen aktiven Gruppen und Organisationen könnten ihn als überparteilichen Kandidaten unterstützen und mit ihm in den Wahlkampf ziehen. Sein Slogan „Wir in Taucha“ sei dafür die Einladung und solle zeigen, dass es nur gemeinsam gelingen könne, die Stadt weiter nach vorn zu bringen, so Meier.

Taucha weiter entwickeln

„Meine Leidenschaft war und ist unser Taucha, die Liebe zu meiner Heimat, zu den Menschen mit den vielen Facetten der Stadtgemeinschaft. Unsere Stadt weiter zu entwickeln, Gutes zu bewahren, macht mich glücklich und motiviert. Wir in Taucha, das ist die Vielfalt in unserer Stadt und den Ortsteilen“, so Meier. Als erste Beispiele für seine Ziele nannte er unter anderem den weiteren Ausbau der sozialen Infrastruktur, die Unterstützung der Vereinslandschaft in und nach der Corona-Pandemie, die weitere Instandsetzung von Straßen, Wegen, Plätzen und Beleuchtung sowie Schritte zum klimaneutralen Taucha. Auch Sicherheit, das Schaffen von bezahlbarem Wohnraum und von Wohneigentum stünden auf seiner Agenda. Für die breit aufgestellten Tauchaer Gewerbebetriebe soll Taucha als attraktiver Wirtschaftsstandort weiterentwickelt werden. Mit der Planung eines neuen Ärztehauses behalte die Stadt auch die „gesundheitsfördernden Berufe“ im Blick.

Von Olaf Barth