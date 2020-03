Tauchas Friedensrichterin Franziska Lerchner erzählt von ihrer Arbeit

Taucha

Muss man wegen jeden Streits unter Nachbarn gleich Rechtsanwälte und Richter bemühen? – Natürlich nicht. Das deutsche Rechtssystem bietet Konfliktparteien die Möglichkeit, sich mit profunder Hilfe von Friedensrichtern außergerichtlich zu einigen und so Zeit und Kosten sowie dem Justizapparat Aufwand zu ersparen. In Taucha haben Franziska Lerchner und ihr Stellvertreter Gerald Leichsenring diese ehrenamtliche Aufgabe übernommen. Vor dem Stadtrat, mit dessen Votum die beiden seit 2012 als neutrale Personen arbeiten, berichtete am Donnerstagabend Lerchner über die Arbeit in der Schiedsstelle. Weil der Rückblick 2019 ausgefallen war, gab die 51-Jährige einen Überblick über die Fälle der vergangenen zwei Jahre. Aufgrund der Verschwiegenheitspflicht konnte sie aber nicht auf konkrete Details eingehen.

Zäune, Hecken, Hunde

Allgemein teilte sie aber mit, dass Lärm- und Geruchsbelästigungen sowie als „Klassiker“ die zu geringen Grenzabstände von Bäumen und Sträuchern oder überhängende Äste und Schattenwurf die Hauptthemen waren, bei denen geschlichtet werden musste. Weiterhin hätten sich viele Auseinandersetzungen um Einfriedungen in allen Formen und Variationen gedreht, egal ob Hecke oder Zaun. „Oft dreht sich der Streit darum, mit welchen Materialien Zäune oder Grenzbefestigungen errichtet werden dürfen, wie hoch sie sein dürfen und was ortsüblich ist“, zählte Lerchner auf. Auch wegen Tieren gab es Auseinandersetzungen. Hundegebell störte manchen Nachbarn oder die zu große Nähe von Tiergehegen und Stallungen am Grundstück.

Drei Vergleiche erreicht

„Nicht immer erreichen wir eine dauerhafte Beilegung der Konflikte, aber oftmals zumindest einen respektvollen Umgang zwischen den Beteiligten. Denn keine Partei ,gewinnt’ oder ,verliert’“, so Lerchner. In einem Fall sei es aber nicht gelungen eine Verhandlung herbeizuführen, in der die Parteien in einem ruhigen Gespräch die Sachlage hätten erörtern und eine Lösung finden können. „Dabei empfehlen wir immer vor dem Eintreten einer ausweglosen Situation, die noch vorhandene Gesprächsbereitschaft beider Parteien zu nutzen, um eine Schlichtungsverhandlung durchzuführen und sich so außergerichtlich einigen zu können“, erklärte die Friedensrichterin. Insgesamt gab es 2018/2019 24 Bürger- und zwölf Sondersprechstunden, drei Vor-Ort-Termine sowie vier Schlichtungsverhandlungen mit drei geschlossenen Vergleichen. In zahlreichen Gesprächen seien zudem in sehr vielen Fällen Lösungswege für Konflikte aufgezeigt worden.

Tauchas Schiedsstelle im Rathaus ist jeden zweiten Dienstag im Monat von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Es können aber auch jederzeit unter Telefon 0151 54638852 oder 0160 7219567 sowie per E-Mail unter franziska.lerchner@freenet.de außerhalb dieser Öffnungszeit Termine vereinbart werden.

Von Olaf Barth