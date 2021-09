Taucha

Tauchas Kämmerer Marcus Rietig hatte in der jüngsten Stadtratssitzung viel zu erklären. Denn eine ganze Reihe von Beschlüssen betraf sein Ressort. Zunächst ging es noch einmal um das bereits veröffentlichte Abstimmungsergebnis zum ersten Tauchaer Bürgerhaushalt. Über die Verwendung von 20 000 Euro hatten die Tauchaer abgestimmt (die LVZ berichtete). Der Stadtrat bestätigte einstimmig das Ergebnis dieses Bürgervotums. Damit werden diese vier Projekte umgesetzt: Neugestaltung des Containerplatzes in Seegeritz, Bäume für das Projekt „Verwurzelt in Taucha“, mehr Bänke auf dem Marktplatz sowie weitere Abfallbehälter für Hundekotbeutel.

Zahlreiche Änderungen im Etat

Auch der „große“ Haushaltsplan der Stadt für dieses und die kommenden Jahre stand auf der Tagesordnung. Bereits im Februar verabschiedet, wird das Zahlenwerk nun fortgeschrieben, wie es amtlich heißt. Damit ist das kein Nachtragshaushalt mit öffentlicher Auslegung und dem ganzen Prozedere, sondern lediglich eine Anpassung des Etats an aktuelle Entwicklungen sowie an die Auswirkungen der Corona-Pandemie. „Mit dieser Fortschreibung entfallen sämtliche Beschlüsse für über- oder außerplanmäßige Ausgaben“, erklärte Rietig. Am Gesamtvolumen von 42 Millionen Euro ändere sich nichts, doch gebe es Verschiebungen 2021 bis 2024 und Änderungen bei den Einnahmen und Ausgaben.

So kann Taucha mit mehr Gewerbesteuern und mehr Anteilen aus der Einkommenssteuer rechnen als geplant, was Handlungsspielräume eröffne. Zum Beispiel sind jetzt Eigenmittel für die Planung dreier Radwege im Haushalt enthalten. Die mit über 90 Prozent aus dem Strukturstärkungsgesetz geförderten Trassen sind auch Bestandteil des touristischen Radwegekonzepte im Landkreis Nordsachsen: Taucha-Cradefeld bis zur Kirchstraße, Seegeritz nach Plaußig sowie Merkwitz nach Pönitz.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Da die Kreuzung B/87-Portitzer Straße erst nächstes Jahr ausgebaut wird, würden diese eingeplanten Kosten geschoben. Absehbar sei zudem die Verteuerung des Turnhallen-Neubaus für die Oberschule, statt mit 5,5 rechnet die Verwaltung nun mit 6 Millionen Euro. Und auch die Errichtung des Schulcampus auf der Friedrich-Ebert-Wiese sei zeitlich angepasst worden, nannte Rietig eine weitere Änderung. Die Abgeordneten folgten der Vorlage und votierten einstimmig dafür.

Stadt entscheidet sich für Envia

Ohne Gegenstimmen wurde auch die Vergabe des neuen Konzessionsvertrages für die Stromversorgung beschlossen. Der jetzige läuft zum Jahresende aus. Beworben hatten sich nach der öffentlichen Ausschreibung sowohl der bisherige Anbieter, die Envia Mitteldeutsche Energie AG mit ihrem Tochterunternehmen Mitnetz Strom als auch die Stadtwerke Leipzig GmbH. In Zusammenarbeit mit Juristen seien die Unterlagen der Anbieter auf der Grundlage von Hauptkriterien bewertet und mit den Anbietern Gespräche geführt worden.

Die fünf Hauptkriterien zielen auf eine sichere, preisgünstige, effiziente, verbraucherfreundliche und umweltverträgliche Energieversorgung. Am Ende stand die Empfehlung, auch den neuen, wieder 20 Jahre geltenden Konzessionsvertrag mit der Envia abzuschließen. Unabhängig vom Anbieter, so die Stadt auf Nachfrage, erhalte Taucha die gesetzlich festgelegte Summe von 350 000 Euro pro Jahr als Konzessionsabgabe. Für dieses Geld darf der Stromanbieter Tauchas Straßen, Wege und Plätze für seine technische Infrastruktur nutzen.

Von Olaf Barth