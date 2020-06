Taucha

Mit einer Satzungsänderung und der Neuwahl des Vorstandes holte der Heimatverein Taucha die ursprünglich für den 31. März geplante und Corona-bedingt ausgefallene Jahreshauptversammlung jetzt in der Mehrzweckhalle nach. Das Ambiente in der großen Halle und die Sitzordnung auf Abstand verliehen der Versammlung einen besonderen Charakter. Denn gerade in den letzten Jahren sind die Mitglieder des Vereins enger zusammengerückt.

Zunächst stimmten die Teilnehmer über eine Satzungsänderung ab. Darin wird der Vorstand von bisher sieben auf drei Mitglieder verschlankt und besteht nun aus dem ersten und zweiten Vorsitzenden sowie dem Schatzmeister. In der Funktion des Vorsitzenden wurde Hartmut Nevoigt bestätigt, der Dewitzer Reinhard Mütze wurde sein Stellvertreter und Reinhard Müller übernimmt wieder das Amt des Schatzmeisters. Manfred Wulf (80), der zehn Jahre unter insgesamt vier Vorsitzenden aktiv im Vorstand war, trat aus Altersgründen nicht mehr an.

Erfolgreiche Arbeitsbilanz

In den erweiterten Vorstandssitzungen – sie sind seit geraumer Zeit öffentlich – werden die Tätigkeiten von Arbeitsgruppen koordiniert. Zudem wurde der Vereinszweck in der Satzung allgemeiner formuliert. Damit kann der Verein, neben der schon geleisteten Arbeit, in speziellen Arbeitsgruppen flexibler auf neue und regional bedeutsame Themen reagieren. Schwerpunkte sind hier die Organisation von beziehungsweise die Beteiligung an Veranstaltungen, Natur und Umwelt sowie Stadtbelebung. Der „Arbeitskreis Heimat- und Regionalgeschichte Taucha und Umgebung” soll zu einer festen Größe gehören.

Das vom Heimatverein organisierte Trogbaurennen war bei seiner Premiere am 3. November 2019 ein Publikumsmagnet. Ob es dieses Jahr erneut stattfinden kann, muss noch entschieden werden. Quelle: Reinhard Rädler

Vereinsvorsitzender Hartmut Nevoigt bezeichnete in seinem Jahresbericht die Arbeit des Vereins in den letzten Jahren als erfolgreich und gelungen. Leider seien die Vorhaben für das Jubiläumsjahr, für die es teilweise schon feste Planungen und aktive Vorbereitungen gab, weggefallen. Für weitere Veranstaltungen, wie das Dîner en blanc und das Trogbaurennen, muss noch lageabhängig entschieden werden. Stolz ist der Verein auch auf die Jugend-Arbeitsgemeinschaften „Entdeckerteam“ und „Sagenhaftes Taucha“, in denen 33 Kindern aus der Grundschule „Am Park“ und der Regenbogenschule Heimatgeschichte nähergebracht wird.

Chronik Teil 2 fertig

In diesem Jahr kommt mit einem Tanzprojekt an der Oberschule sogar noch eine dazu. Hier soll mit Kindern ab der 8. Klasse Heimatgeschichte tänzerisch zum Ausdruck gebracht werden. An der Choreografie sollen die Kinder selbst mitarbeiten. „Fördermittel sind beantragt. Wenn es die Lage zulässt, soll es im Oktober losgehen“, so Vereinschef und Projektmanager Nevoigt.

Zum Abschluss der Jahresversammlung stellte Vereinsmitglied Detlef Porzig den zweiten Band der „Der Chronik von Taucha“ vor, der in Zusammenarbeit mit dem Medienatelier Hellriegel aus Taucha entstanden ist. Auf 230 Seiten dokumentiert der Heimatforscher hier die Entwicklung Tauchas von 1919 bis zur Gründung der DDR im Jahr 1949. Im Rahmen einer Signierstunde am 17. Juni ab 10 Uhr an der Buchhandlung „Leselaune“ wird Porzig das Buch vorstellen.

Von Reinhard Rädler