Tauchas Kinobetreiber: „Die Politik hat es verpennt“

Taucha

Eigentlich würde jetzt die Anzeige-Tafel an Tauchas Kino-Fassade den neuen Disney-Film „Encanto“ ankündigen. Doch statt dessen prangt groß und für alle von der B 87 aus gut zu sehen dieser Satz: „Wegen politischen Versagens bis auf Weiteres geschlossen“. In den sozialen Medien macht das die Runde. Das überrascht Kinobetreiber Daniel Grahl nicht, wie er am Mittwoch der LVZ sagt: „Weil es mal jemand deutlich ausdrückt. Die Politik hat es verpennt, viel zu spät reagiert. Und jetzt wird wieder alles dicht gemacht. Wir haben uns impfen lassen, an alle Regeln gehalten und sind nun doch die Angearschten.“

Wirtschaftliche Einbußen

Grahl steht im verlassenen Foyer seiner CT-Lichtspiele. Es ist sein 50. Geburtstag, doch nach Feiern ist ihm nicht zumute. Dabei war nach der Wiedereröffnung im Juli das Filmgeschäft super angelaufen, sagt er. Und das hätte sich mit dem animierten Fantasy- und Musical-Spektakel „Encanto“ sicher so fortgesetzt. Aber: „Zum zweiten Mal wird uns jetzt die Weihnachts- und Wintersaison genommen.“ Wieder werde es wirtschaftliche Einbußen geben. „Ich bin kein Politiker, aber seit Wochen war absehbar, in welche Richtung die Entwicklung mit den steigenden Corona-Zahlen geht. Aber gab es Impfkampagnen? Blieben die Impfcenter für das Boostern offen? Gab es einen Lockdown für Ungeimpfte? Dreimal Nein, sie haben sich im Sommer zurückgelehnt. Hauptsache, die Wahl wurde durchgezogen.“

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unterstützung notwendig

Dass die jetzt eingeführten strengen Regeln im Dezember wieder gelockert werden, daran glaubt Grahl nicht. Denn die Auswirkungen von möglichen Neu- und Booster-Impfungen oder anderen Maßnahmen würden sich erst Wochen später zeigen. Deshalb fordert er finanzielle Unterstützung. Hilfe hatte Grahl zuletzt auch bekommen, doch habe das bei Weitem nicht alle Kosten gedeckt. Diesmal will er zudem seine zwei Festangestellten und drei Aushilfen weiter zu 100 Prozent bezahlen, um später nicht schon wieder neues Personal suchen zu müssen. „Das alles nervt, ich bin wirklich angepisst. Wenn ich so wie die Politik arbeiten würde, gäbe es das Kino schon seit Monaten nicht mehr.“

Von Olaf Barth