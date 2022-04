Tauchas Oberschule rennt für Ukraine-Hilfe

Taucha

Das Tauchaer Sport- und Freizeitzentrum war am Freitag fest in der Hand der Oberschule. Über 500 Schülerinnen und Schüler aus den fünften bis zehnten Klassen drehten auf der roten Laufbahn ihre Runden – jede Klassenstufe nacheinander jeweils 45 Minuten. Und für jede absolvierte Runde erhielten die Schüler pro Nase einen vorher mit ihren persönlichen Sponsoren festgelegten Spendenbetrag. Meist sind es die Eltern, oft aber auch andere Bekannte oder Vertreter von Unternehmen, die Geld geben.

Spendensumme nächste Woche

„Am Ende hoffen wir auf einen vierstelligen Betrag. Vor drei Jahren kamen bei einem ähnlichen Lauf knapp 2500 Euro zusammen“, sagt Sportlehrer und Organisator Sascha Venus. Der 34-Jährige wird erst Anfang nächster Woche von allen Lehrern Rückmeldungen über die eingegangenen Beträge erhalten. Das Geld wird dann vom Förderverein der Schule auf das Ukraine-Hilfskonto der Stadt Taucha überwiesen.

Schulen für Ukrainer offen

Auch Schulleiterin Katrin Beer drehte einige Runden. „Die Schüler waren von sich aus auf uns zugekommen, wie wir den Flüchtlingen in Taucha helfen können. Da haben wir einfach den Sporttag zum Spendenlauftag erklärt“, sagt die 56-Jährige. Für 17 ukrainische Jugendliche hat sie die Schule geöffnet, offiziell zugewiesen sind sie noch nicht. „Aber sie sind sehr froh, mit Gleichaltrigen in ihrer Muttersprache reden zu können“, so Beer. In der Grundschule „Am Park“ sind es schon 22 Kinder, die dort zusammenkommen, aber ebenfalls noch nicht offiziell der Schule angehören.

Gemeinsinn motiviert

Die Schulen haben aber gemeinsam mit der Stadtverwaltung übergangsweise diese Begegnungsmöglichkeiten geschaffen. Und so lief neben Beer auch Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP) seine Runden, begleitet von Daniel Lorz. Dessen 14-jähriger Sohn war gerade mit den Achtklässlern gerannt. Lorz sponserte aber auch Meier, versprach 50 Euro je Runde, die der Bürgermeister schafft. Der beließ es bei fünf, kassierte 250 Euro fürs Spendenkonto und verdoppelte spontan die Summe aus eigener Schatulle: „Wenn man sieht, wie viele hier mitmachen, motiviert das einfach. Dieser Gemeinsinn in Taucha macht stolz, so werden wir die Situation auch durchstehen.“

Flüchtlinge aufgenommen: „Wie eine WG“

Da lächelte auch Lorz. Er und seine Frau haben eine ukrainische Mutter mit ihrem 14-jährigen Sohn aufgenommen. „Die Kinder verstehen sich, das macht es einfach. Es ist wie eine WG, wir kommen klar, egal wie lange das noch dauert“, sagt der Tauchaer. Schwierig für seine Gäste seien allerdings die schlimmen Nachrichten aus der Heimat.

Von Olaf Barth