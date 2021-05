Tauchas Parthebad öffnet erst am 7. Juni

Taucha

Obwohl die aktuellen Corona-Regeln eine Öffnung zulassen würden, bleibt Tauchas Parthebad vorerst geschlossen. Wie Geschäftsführer Gunnar Simon von der Betreibergesellschaft IBV auf LVZ-Anfrage mitteilte, gibt es dafür zwei Gründe: „Zum einen müssen wir noch den Termin mit dem Gesundheitsamt abwarten, das die Wasserqualität überprüft und erst dann grünes Licht für eine Öffnung geben kann. Und zum anderen ist das Wasser einfach noch zu kalt, wir haben aktuell in allen drei Becken nur 14 Grad Wassertemperatur.“ Die Öffnung des Parthebades ist jetzt für Montag, 7. Juni, 9 Uhr geplant.

Hygienekonzept gilt weiter

Die Schließung in den vergangenen Wochen hatten die Beschäftigten zum Teil als Urlaubszeit genutzt. „Das ist schon ungewöhnlich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt Simon, „in dieser Zeit haben sie sonst nie Urlaub. Für das Parthebad gelte nach wie vor das bestätigte Hygienekonzept, das bereits im vorigen Sommer Anwendung fand. Demnach dürften sich maximal 500 Gäste gleichzeitig im Bad aufhalten. Einlass finden nur Geimpfte, Genesene und tagesaktuell negativ Getestete. Die Covid-19-Tests müssen aus einem offiziellen Testzentrum stammen. Kinder bis sechs Jahre benötigen keinen Test. An der Kasse, in den Umkleiden und Toiletten sowie am Imbiss bleibt es Pflicht, medizinische OP-Masken oder FFP-2-Masken zu tragen.

Neue Chefin im Bad

Bei dem Gespräch rund um die Baderöffnung hat Simon auch noch eine personelle Änderung mitzuteilen: „Unser langjähriger Badleiter Ronald Hanns geht nach 13 Jahren hier in Ruhestand. Chefin ist künftig Schwimm-Meisterin Maria Schindler.“ Gemeinsam mit Hanns habe die 33-Jährige bereits in den vergangenen Jahren seit 2008 hervorragende und zuverlässige Arbeit geleistet. Simon: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihr. Sie wird dieser verantwortungsvollen Position gerecht werden, denn ich habe sie bisher als sehr kompetente Mitarbeiterin kennengelernt.“ Laut Schindler steht das Bad nun in den Startlöchern. Die Vorbereitungen für den Badebetrieb sind weitestgehend abgeschlossen. „Wir freuen uns auf die Besucher und darauf, dass später auch unsere Kurse wieder starten“, so Schindler.

Von Olaf Barth