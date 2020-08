Taucha

Auch in Tauchas Schulen laufen überall noch Vorbereitungen für den Regelbetrieb ab Montag unter Corona-Vorzeichen. Doch traditionell werden in den Sommerferien auch viele Arbeiten in den Schulen erledigt. Hier ein Überblick über die wichtigsten Baumaßnahmen sowie über die aktuellen Schülerzahlen:

Grundschule „Am Park“: Hier werden 54 Kinder in die beiden ersten Klassen eingeschult. In der zweizügigen Schule lernen dann insgesamt 185 Schüler. Im Speiseraum wurde gemalert und neuer Fußboden verlegt. Außerdem wurde der 2. Bauabschnitt zur Betonsanierung der Außentreppe am Laubengang erledigt, letzte Arbeiten sollen diesen Freitag beendet werden. „Das war sehr witterungsabhängig. War es zu warm oder zu windig, konnten die Arbeiten nicht fortgeführt werden“, erklärt Andreas Neutsch, Technischer Leiter bei den städtischen Gesellschaften. Rund 35 000 Euro seien in der Schule in den Ferien investiert worden.

Regenbogen-Grundschule: Im älteren Gebäudeteil wurden im Treppenhaus vier neue Brandschutztüren eingebaut und der Gang im Erdgeschoss gestrichen, 40 000 Euro kostet das. Schulleiterin Kathrin Theil-Schulze empfängt 117 Abc-Schützen in den fünf ersten Klassen. Insgesamt verteilen sich 400 Schüler auf 17 Klassen, die von 21 Lehrern betreut werden. Am Sonnabend finden ab 8.30 Uhr gestaffelt Einschulungen im Beisein der Eltern statt. Statt ein Schülerprogramm gibt es in der 20-minütigen Feier in diesem Jahr einen Begrüßungsfilm zu sehen.

Zwei WC-Anlagen saniert

Oberschule Taucha: In vier Klassen lernen dort ab Montag 92 neue Fünftklässler. Eine Begrüßungsveranstaltung fällt wegen Corona aus, Blümchen sollen die Neuen dennoch bekommen. 46 Lehrer werden die 508 Schüler in den insgesamt 23 Klassen unterrichten. Drei Klassenräume wurden grundsaniert und gemalert. Sie verfügen jetzt über neue Elektroinstallationen und Schallschutzdecken mit neuer Beleuchtung. Dafür wurden 60 000 Euro ausgegeben. Außerdem wurde in Vorbereitung des Schuljubiläums für 25 000 Euro der innere Haupteingangsbereich neben der Löwen-Skulptur saniert. „Wir haben gemalert, den Natursteinfußboden und die Natursteinwände aufgearbeitet und versiegelt“, berichtet Neutsch. Man habe bewusst den alten, originalen Zustand erhalten und behutsam mit der Bausubstanz umgehen wollen. Neutsch:„Die Schule hat Geschichte, da wollen wir, soweit technisch möglich, viel vom Ursprungszustand erhalten.“ Das war eher nicht das Ziel bei der Komplettsanierung und Modernisierung zweier WC-Anlagen in der 1. Etage. Die Stadt investierte hier circa 100 000 Euro. Im Inneren müssen noch Restarbeiten bis zum 11. September erledigt werden, teilt die zuständige Rathaus-Mitarbeiterin Birgit Pfaender-Plewe mit.

Neue Eingangstür im Gymnasium

Geschwister-Scholl-Gymnasium: 111 neue Gymnasiasten füllen ab Montag die vier voll besetzten 5. Klassen, 790 Schüler sind es insgesamt. 63 Lehrer, neun Referendare und sechs Studenten sind für die Schüler da. Am Eingang Süd wurde im Haus 1 eine neue Tür eingebaut. Im Kellergeschoss gibt es nun einen neuen Archivraum, der wurde gemalert. Im Raum 010, der als zweiter Speiseraum sowie für Freistunden, Gruppenarbeiten und Schülerratstreffen genutzt wird, stehen jetzt die zwei umgezogenen Kaffeeautomaten. Gestaltet werden soll der Raum gemeinsam mit den Schülern nach deren Ideen, sagt Schulleiterin Kathrin Rentsch.

Von Olaf Barth