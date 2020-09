Taucha

Diese Woche endete beim Tauchaer Kirchenmusik-Verein St. Musica eine Ära. Denn in der Vorstandswahl war Andreas Hartmann nicht noch einmal für das Amt des Vorsitzenden angetreten. Der 60-jährige Profi-Musiker hatte 2004 den Verein mitgegründet und dessen musikalisches Wirken maßgeblich geprägt. Zu seinem Nachfolger wurde von den elf Anwesenden einstimmig der Musiker Johannes Kronfeld gewählt. Er leitet bereits seit fünf Jahren erfolgreich den Posaunenchor in der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde. Wie Kronfeld nahmen außerdem auch Bernd Klauer als stellvertretender Vereinschef und Greta Gedig als Kassenverantwortliche ihre Wahl in das jeweilige Amt an. In der Funktion des Revisors wurde Cornelius Kreß von Thomas Doctor abgelöst.

Zusammenarbeit mit Kantorin

Hartmann bleibt als Musiker dem Verein erhalten. Der Erste Konzertmeister im MDR-Sinfonieorchester und Professor für Violine an der Musikhochschule in Weimar will auch künftig Benefizkonzerte geben und dafür wie in den letzten Jahren weitere hochkarätige Musiker an seine Seite holen. Mit den Einnahmen wurde die Kantorenstelle mitfinanziert, aber auch das soziale Projekt der Zeit-Tausch-Börse unterstützt. Seinem Nachfolger, über dessen Wahl Hartmann „super glücklich“ ist, gibt er wie dem gesamten Verein mit seinen 67 Mitgliedern zwei Dinge mit auf den Weg: „Vergesst mir die Kirchenmusik nicht, die Musik zu Ehren Gottes. Und unterstützt unsere Kantorin, zurzeit gibt es null Zusammenarbeit.“ Kantorin Ruth Schmidt war an dem Abend nicht anwesend. Kronfeld will sich in Kürze mit ihr treffen. „Wir wollen nicht aneinander vorbei arbeiten und unser Tun soll nicht die Kantorin ersetzen. Wir werden ihre Projekte unterstützen, die Kirchenmusik steht vorn dran“, versicherte der 43-Jährige. Pfarrer Nico Piehler hörte das gern und kündigte gleichfalls ein Gespräch mit der Kantorin an.

Neue Ideen für Konzerte

Zugleich hatte Kronfeld nach seiner Wahl aber auch angekündigt, mehr öffentlich in der Stadt und somit an anderen Orten als nur in der Kirche wirken zu wollen. Zusätzlich zur Kirchenmusik soll es vom Verein mit Konzerten weitere kulturelle Angebote, wie zum Beispiel Sonntagsmusiken, in der Stadt geben. Außerdem plant Kronfeld eine neue Konzertreihe, die sich ganz besonderen Themen und Musikern widmet. Zum Beispiel der elektronischen Musik mit einem Bekannten aus der Szene als Gast, was auch viele junge Leute ansprechen könnte. Das Organisieren eines Weihnachtsoratoriums allerdings sei in diesem Jahr wegen der corona-bedingten Einschränkungen nicht möglich. „Wir entwickeln aber gerade Ideen. Es wird eine besinnliche Einstimmung in die Adventszeit geben“, versprechen der alte und neue Vereinsvorsitzende unisono.

Dank an Christine Nieke

Die gute Seele des Vereins fehlte an dem Abend aus gesundheitlichen Gründen und stand für den Vorstand nicht mehr zur Verfügung: Christine Nieke. „Sie hat alles zusammengehalten, organisiert, die Kasse geführt, die Öffentlichkeitsarbeit übernommen und auch noch Orgel gespielt. Auch ihr gilt unser Dank“, zählte Klauer Niekes großes Engagement auf. Hartmann ergänzte: „Sie hatte im Hintergrund das Geschehen gelenkt, ohne sie wären wir nichts gewesen. Davor kann man nur den Hut ziehen und ihr alles Gute wünschen.“

Von Olaf Barth