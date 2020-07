Taucha

Die im Stadtrat abgelehnte öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes „Bogumilspark“ bleibt weiter Gesprächsthema. Nach der LVZ-Berichterstattung hatten sich Linke und Grüne geäußert, weshalb sie dem Vorhaben nicht zustimmten. In der Stadtratssitzung hatte bereits Frank Apitz das Wort ergriffen. Er ist Fraktionschef der CDU, die geschlossen mit Nein gestimmt hatte. So wie auch die Unabhängigen Wähler Taucha, die nun ihre Gründe der LVZ erklären. Dabei betonen sie, dass sie eine Bebauung der Brachfläche an der B 87 nicht grundsätzlich ablehnen. Es komme jedoch auf das Maß an. Bedenken bezüglich des geplanten Umfangs der Bebauung seien im Vorfeld mehrfach ausdrücklich geäußert worden.

UWT für behutsame Entwicklung

„Einerseits ist die Infrastruktur nicht ausreichend entwickelt. In der Leipziger Straße/B 87 zeichnet sich bereits jetzt ein täglicher Verkehrskollaps ab. Andererseits sehen wir die Investoren bei einer Beteiligung an den Kosten für die zwangsläufig notwendige Entwicklung oder Erweiterung gebietsbezogener Kindertageseinrichtungen sowie für die Erschließung des öffentlichen Verkehrs einschließlich der Pkw-Parkflächen seitens der Kommune zu wenig in die Pflicht genommen“, teilen die UWT-Abgeordneten Jens Barthelmes und André Hensel unter anderem mit. Die UWT-Fraktion setze sich für eine behutsame und ausgewogene Nachverdichtung von innerstädtischen Flächen im Einklang mit einer nachhaltigen, infrastrukturellen Entwicklung ein. Durch die bewusste Gestaltung attraktiver Wohngebiete mit ausreichend Grünflächen werde der Reiz der Parthestadt weiter erhalten bleiben.

Mit Nein stimmte auch der AfD-Vertreter Klaus Hofmann. „Wir hatten einen Investor mit seiner moderaten Bebauung vergrault. Jetzt gibt es eine Investoren-Variante für den maximalen Gewinn, nicht für die Interessen der Bürger. Das hat mit ,Park’ nichts mehr zu tun, sondern beschert allen nur ein mehrjähriges Verkehrschaos“, erklärt der 69-Jährige. Taucha müsse nicht wachsen, sondern erst einmal die alten Probleme, besonders bei der Verkehrsinfrastruktur, lösen.

SPD wollte mehr Öffentlichkeit

Die SPD-Fraktion sowie Jochen Möller und Bürgermeister Tobias Meier (beide FDP) stimmten für den Auslegungsbeschluss. SPD-Fraktionschef Christof Heinzerling sagte auf LVZ-Nachfrage, dass es dabei noch gar nicht um eine Zustimmung zu dem Projekt ging, sondern dass man mit der Auslegung doch gerade Öffentlichkeit habe herstellen wollen, um im öffentlichen Planverfahren die Anzahl der Wohnungen abwägen, Lösungen für den Verkehr finden und eine ausgewogene Stadtentwicklung sicherstellen zu können. „Bisher ging es fast ausschließlich nur um genug Parkraum in den Tiefgaragen“, so Heinzerling. Es sei im Übrigen nicht Aufgabe der Stadtverwaltung, Kompromisse und andere Vorstellungen mit Investoren auszuhandeln, sondern Aufgabe der gewählten Stadträte. „Das Verfahren Bogumilspark kann also wieder in den Stadtrat kommen und die Bevölkerung kann einbezogen werden. Die Meinungsäußerungen in der LVZ stimmen optimistisch.“ Heinzerlings Aussagen schließt sich Möller an: „Mehr möchte ich vorerst auch nicht sagen. Es muss jetzt sachlich intern beraten werden, wie es weiter geht.“

Beratung mit Investoren

Die Stadtverwaltung will sich nun Anfang August mit den Investoren zusammensetzen und über das weitere Vorgehen beraten, sagte Bau-Fachbereichsleiter Helge Zacharias auf LVZ-Anfrage. Auch in den Ausschüssen bleibe die Bebauung der Brache auf der Tagesordnung. Eine Beschlussvorlage dazu könne in einer der nächsten Sitzungen wieder zur Abstimmung gestellt werden. Denn die halbjährige Sperrfrist für einen abgelehnten Beschlussantrag gelte nur, wenn dieser Antrag von Stadträten eingebracht wurde. Hier kam der Antrag allerdings von der Verwaltung, die damit zeitnah erneut in den Stadtrat könnte.

Von Olaf Barth