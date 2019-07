Taucha

Als auch der letzte Beschluss in der finalen Sitzung des alten Stadtrates gefasst war, gestattete sich Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) einen Rückblick auf die vergangene Legislaturperiode. Diese gestaltete er selbst zunächst als Stadtrat, ab August 2015 als Bürgermeister mit. Über die Ehrung für langjährige ehrenamtliche Kommunalpolitiker wurde bereits berichtet. Doch Meier lieferte auch interessante statistische Details zur abgelaufenen Legislaturperiode.

Jeder Stadtrat bekam 105 Kilogramm Papier

Offiziell gab es zwar laut Einladungen 60 Stadtratssitzungen, tatsächlich durchgeführt wurden schließlich 53, hinzu kommen vier Sondersitzungen. Alle 630 Beschlüsse wurden in öffentlichen Sitzungen gefasst. Die kürzeste aller Beratungen war die 15. Stadtratssitzung am 10. September 2015 mit 25 Minuten – die längste fand beim 6. Treffen am 11. Dezember 2014 statt und dauerte zwei Stunden und 45 Minuten. Insgesamt tagten die Tauchaer Stadträte in den vergangenen fünf Jahren drei Tage und zwei Stunden. Hinzu kommen die auf verschiedene Schultern verteilten Sitzungen in den fünf unterschiedlichen Ausschüssen. Diese traten insgesamt 338 Mal zusammen und fassten 176 Beschlüsse. Die 22 Stadträte erhielten in den fünf Jahren rund 4800 Seiten an Unterlagen, die sie durcharbeiten mussten. Das sind insgesamt 105 600 Blatt, die circa 105,5 Kilogramm auf die Waage bringen. Für die Ausschussarbeit kamen noch einmal zwölf Ordner mit je 7200 Seiten hinzu, was 86 400 Blatt ausmacht und circa 86,5 Kilogramm Papierverbrauch pro Stadtrat entspricht.

Thomas Kreyßig war als Einziger bei allen Sitzungen dabei

Die zuverlässigen „Dauerbrenner“ unter den Stadträten waren die 75-jährigen Thomas Kreyßig ( SPD) und sein CDU-Kollege Detlef Porzig. Kreyßig hat als einziger Abgeordneter an allen Stadtratssitzungen teilgenommen, Porzig musste sich lediglich ein Mal in den fünf Jahren vor einer Sitzung krank melden. Auch in den Ausschüssen absolvierten Kreyßig mit 171 sowie Porzig mit 161 Teilnahmen die meisten Sitzungen.

Nur wenige Sitzungen im Stadtrat verpassten auch Annette Scheller (Linke), Sylvia Stärke ( SPD) und Axel Weinert (Grüne), die je 53 Mal dabei waren, sowie Christof Heinzerling ( SPD) und Lars Lehmann ( CDU) mit je 51 Teilnahmen. Den Minus-Rekord stellte der Linken-Abgeordnete Thomas Kind mit nur 22 Teilnahmen auf. Er hatte sich zuletzt völlig ausgeblendet und seine Fraktion nicht mehr unterstützt. Auf einen Mandatsentzug und einen nachrückenden Kandidaten oder eine Kandidatin hatte die Fraktion um Chef Jürgen Ullrich allerdings verzichtet.

AfD hatte nicht genug Kandidaten – jetzt bleiben drei Plätze frei

Im neu gewählten Stadtrat sind wie im Vorgänger-Gremium fünf Frauen vertreten. Dennoch steigt prozentual der Frauenanteil, da das neue Parlament drei Sitze weniger hat und damit nur noch 19 statt wie bisher 22 Personen umfasst. Das hängt mit dem Wahlergebnis des AfD-Vertreters Klaus Hofmann zusammen, der so viele Stimmen auf sich vereinigte, dass die AfD vier Sitze hätte belegen können. Da es aber nur einen Kandidaten gibt, bleiben drei Plätze frei.

Nicht nur deshalb wird in der neuen Legislaturperiode weniger Papier für die Arbeit der Abgeordneten nötig sein. Vielmehr will das Rathaus das papierlose Arbeiten vorantreiben und jedem Abgeordneten einen iPad spendieren und darauf die jeweiligen Unterlagen senden. Nur wer darauf besteht, soll noch die Papierunterlagen erhalten. Das nun 19-köpfige Gremium hat ein Durchschnittsalter von 57 Jahren und ist damit fünf Jahre älter als der alte Stadtrat, als dieser 2014 seine Arbeit aufnahm.

Von Olaf Barth