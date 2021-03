Taucha

Es hatte sich bereits letzte Woche angedeutet, jetzt ist der Wechsel vollzogen. Ab sofort befindet sich das Tauchaer Corona-Testzentrum im ehemaligen Bowlingdschungel in der Karl-Große-Straße und nicht mehr in der Jubischhalle. Erstmals wird am neuen Standort am Dienstag getestet.

Wie Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP) am Wochenende informierte, haben die Malteser mit großem Einsatz alle Vorbereitungen getroffen, um am neuen Standort künftig mit zwei Teststrecken an den Start gehen zu können. Auch der Bauhof sowie die Hausmeister der städtischen Gesellschaften unterstützten den Ortswechsel. „Der Umzug ist dringend notwendig. Allein am Freitag hatten wir mit 164 Probanden einen neuen Rekord. Darunter gab es auch zwei positive Testergebnisse“, so Meier. An den Zeiten für die kostenlosen Tests ändere sich nichts: dienstags und freitags von 11 bis 17 Uhr sowie sonnabends in ungeraden Kalenderwochen von 8 bis 12 Uhr.

Von -art