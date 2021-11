Tauchas neue Sporthalle – Hochbau lässt noch auf sich warten

Taucha

Dass Tauchas Oberschule eine schmucke Zweifeld-Sporthalle samt Mensa erhält, ist schon länger bekannt. Doch die Planungs- und Genehmigungsphasen für das Projekt sowie die zunächst unspektakulären bauvorbereitenden Arbeiten auf dem Areal an der Ferdinand-Lassalle-Straße provozierten in Taucha schon Fragen, wann es denn endlich los geht mit dem Bau. Inzwischen kündet weithin sichtbar ein hoher Baukran davon, dass hier wirklich ein neues Gebäude errichtet wird. Allerdings werden sich auch in den nächsten Wochen die Arbeiten weiter erst einmal vor allem auf dem Boden der Baugrube abspielen.

Arbeiten am Boden

„Es wird in der Sohle noch Material ausgetauscht und verfestigt, um so eine Belastbarkeit herzustellen, die den statischen Anforderungen genügt. Außerdem werden die Gräben für Leitungen sowie die Fundamente für die Stahlbeton-Stützen ausgehoben“, erklärt Birgit Pfaender-Plewe. Die 57-Jährige ist im Tauchaer Baufachbereich für das Vorhaben zuständig. Wenn das alles erledigt ist, die Leitungen verlegt sind und der Untergrund planiert wurde, folgt das Herstellen der Bodenplatte. Auf einer Fläche von rund 2000 Quadratmetern wird die Sporthalle samt Funktionsgebäude errichtet. Frühestens im Januar könnte die Anlieferung der 30 fast zehn Meter langen Stahlbeton-Stützen folgen. 3,40 Meter reichen sie in die Tiefe, 6,30 Meter in die Höhe. Sie werden im Betonwerk Penig gefertigt. Zwischen ihnen werden dann die Fertigteile für die Hallenwände montiert.

Stadtrat vergibt Auftrag

Für die Mieter auf der gegenüberliegenden Seite der Straße ändert sich damit fundamental die bisher unverstellte Aussicht. Wie die Hallenfassade konkret gestaltet wird, steht aber noch nicht fest. Plaewe: „Mit der Denkmalpflege, dem Architekten und anderen Beteiligten laufen noch Abstimmungen.“ Laut Bautafel wird die Fertigstellung der Halle für das 1. Quartal 2023 avisiert. Momentan sieht Pfaender-Plewe das Vorhaben auf einem guten Weg. Der erweiterte Rohbau sei bereits vergeben. Und in seiner jüngsten Sitzung stimmte Tauchas Stadtrat bereits auch für die Vergabe der Metallbauarbeiten mit einem Auftragsvolumen in Höhe von rund 440 000 Euro. Darin enthalten unter anderem die Pfosten-Riegel für die Fassaden, Fensterelemente, Türen, Sonnenschutz und Brandschutzverglasung. Die Gesamtkosten für die neue Halle liegen jetzt bei rund sechs Millionen Euro.

Von Olaf Barth