Technik-Spenden für Tauchaer Schüler gesucht

Taucha

Mit Hilfe einer Spendenaktion wollen die Tauchaer Zeit-Tausch-Börse (ZTB), die Kirchgemeinde St. Moritz sowie die Schulsozialarbeiter Marcus Rößner, Luise Prell und Anne Löffler in der Parthestadt die Digitalisierung an Tauchas Schulen vorantreiben. Da noch nicht alle Familien schulpflichtiger Kinder mit Computern, Laptops oder Tablets ausgestattet sind beziehungsweise sich mehrere Kinder in zu wenige Geräte reinteilen müssen, wird jetzt um Technik-Spenden gebeten. Wer noch über nicht mehr genutzte funktionsfähige Geräte verfügt, kann diese im Quartier der ZTB in der Leipziger Straße 71 abgeben. Das ist dienstags und donnerstags jeweils von 14 bis 16 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter 0152 51093108 möglich.

Spendenkonto eröffnet

Wer über keine Technik verfügt, die Aktion aber dennoch unterstützten möchte, kann unter Verwendungszweck „Laptop-Spende“ auch Geld überweisen. Dafür stellt die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Taucha bei der Sparkasse Leipzig ein Spendenkonto zur Verfügung – IBAN: DE 7786 0555 9211 7890 0157. „Mit diesen Mitteln können wir neue Festplatten anschaffen oder defekte Teile ersetzen. Wir brauchen Ihre Unterstützung“, heißt es in dem Aufruf. Ausgegeben werden die Geräte grundsätzlich an Schülerinnen und Schüler aller Tauchaer Schulen, bekräftigte ZTB-Leiterin Annelie Hampel auf LVZ-Nachfrage.

Laptops aus Digitalpakt

Wie Marcus Rößner vom Geschwister-Scholl-Gymnasium den Eltern mitteilte, findet die Aktion zusätzlich zu der Ausgabe etwaiger Leihgeräte im Rahmen des Digitalpaktes statt, um so schnell wie möglich allen Schülerinnen und Schülern digitales Lernen zu ermöglichen. Im Zusammenhang mit dem Digitalpakt habe das Gymnasium bereits die ersten 38 von insgesamt 69 Laptops erhalten. Weitere 31 Laptops sollen am 29. Januar geliefert werden.

Von Olaf Barth