Leipzig

Der Tauchaer „Mimo Dirtjam“ auf der Anlage in der Matthias-Erzberger-Straße/Ecke Gerichtsweg ist schon seit einigen Jahren fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Freestyle Mountainbiker. Am Sonnabend sind die „Mimo Trails“, die zur TSG 1861 Taucha gehörende Radsport-Abteilung, erstmals sogar Gastgeber einer Station der „ Freestyle Mountainbike Worldtour“.

30 Biker aus ganz Deutschland und Europa

„Das macht uns natürlich schon stolz. Ich rechne mit wenigstens 30 Bikern aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland“, hofft Organisator Niels Gehrke. Die genaue Teilnehmerzahl konnte er nicht nennen, denn Anmeldeschluss ist erst eine Stunde vor dem Wettkampf. „Wir sind als Freiluftsportart schon sehr vom Wetter abhängig, so dass sich manche erst nach einem Blick auf die Wetter-App auf den Weg nach Taucha machen werden“, erklärt der 24-Jährige, der selbst an den Start gehen wird. Bereits angesagt haben sich aber Vorjahressieger Tobey Miley aus Löhne bei Bielefeld, Teodor Kováč (drittplatzierter Gast aus Prag) sowie Michael Riekeberg aus Trügleben bei Gotha (der 2016 und 2017 erfolgreich war). „Lukas Knopf, der Star unter den deutschen Freestylern, startet in Spanien, ist aber mit einem Info- und Präsentationsstand auf dem Gelände vertreten“, informierte Gehrke, der im Ranking der besten 100 deutschen Biker an 15. Position liegt.

Besucher können Selbstversuch wagen

Der Wettkampftag beginnt 12 Uhr mit einem Training aller Klassen, bevor 14 Uhr der Nachwuchs und 16 Uhr die Amateure ihren Contest um die beste Punktzahl bestreiten. 15 und 17 Uhr können Groß und Klein beim sogenannten Pumptrack versuchen, wie man einen Anfangsschwung durch Gewichtsverlagerung (Pumpen) für eine möglichst lange Strecke ausnutzt. 18 Uhr werden dann die Profis in zwei Durchgängen die etwa 60 bis 70 Grad steile Abfahrtsrampe herunterbrettern, um auf den vier nachfolgenden Rampen ihre Tricks fehlerfrei zu absolvieren. Zum Beispiel Drehungen oder Vorwärts- und Rückwärts-Salti in möglichst großer Höhe. Es soll zum Abschluss noch ein „Best Trick Contest“ folgen. „Das hängt aber davon ab, ob und wie die Biker durch die Zuschauer angefeuert werden – erst dann werden sie auch zu effektvollen Tricks motiviert“, weiß Gehrke aus eigener Erfahrung.

Der Zugang zur Anlage ist ausgeschildert. Das Parken direkt auf dem Gelände ist in diesem Jahr nur für die Crew und Fahrer der Worldtour möglich. Autofahrer sollten die Hinweisschilder zu den Parkplätzen und die Anweisungen der Sicherungsposten beachten.

Von Reinhard Rädler