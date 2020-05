Radfräse gräbt sich in Merkwitz für Breitbandkabel in den Asphalt

Taucha

Der Breitbandausbau der Deutschen Telekom hat den Tauchaer Ortsteil Merkwitz erreicht. In der noch jungen Eigenheimsiedlung am Thomas-Müntzer-Weg wurde im sogenannten Trenching-Verfahren Glasfaserkabel in die Erde gebracht. Dabei wird ein zehn Zenitmeter schmaler und 40 Zentimeter tiefer Schlitz in den Asphalt gefräst. Mit der modernen Technik und einigen Arbeitstrupps war im Auftrag der Telekom die Firma Bergert Hoch- und Tiefbau GmbH aus Wechselburg bei Rochlitz angerückt. Während sich die Hartmetall-Zähne der Radfräse in Asphalt und Schotter graben, wird der dabei frei gesetzte Abraum sofort in ein Fahrzeug abgesaugt. „Es bleibt nichts auf der Straße liegen“, sagt Fernmeldebauhelfer Ingo Dittrich. Außerdem spare das Verfahren gegenüber herkömmlichem Tiefbau Zeit.

Zum Schluss neue Deckschicht

Der 49-Jährige fährt in kleinen Abschnitten den Absaug-Lkw voran, der über Rohr und Schlauch direkt mit der Fräse verbunden ist. Diese wird vom litauischen Kollegen Gytis Grinevicius (25) vom kettenbetriebenen Kompaktlader aus bedient. Ein rund 250 Meter langer Schlitz wird so in die Siedlungsstraßen gefräst, um darin dann das Glasfaserkabel für schnelles Breitband-Internet zu verlegen. Im Anschluss wird der Spalt vorerst aufgefüllt. Fünf Bautrupps mit je vier Leuten sorgen für einen zügigen Arbeitsablauf. Hinzu kommen noch zwei Kabelziehtrupps mit je zwei Mann sowie Glasfasermonteure. Zum Abschluss der Arbeiten wird die obere Asphaltschicht am Schlitz dann bis zu 60 Zentimeter breit und zehn Zentimeter tief abgefräst. Danach wird in dem Streifen eine neue Deck- und Tragschicht eingebaut. Laut Bauleiter David Zehrfeld (33) sollen die Arbeiten in den nächsten zwei Wochen beendet sein.

Von Olaf Barth