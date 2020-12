Trotz Schließung: OnLeihe gratis und Lesung zu Weihnachten

Taucha

Die Tauchaer Stadtbibliothek bleibt, wie bereits berichtet, bis zum 31. Dezember geschlossen. Damit die Lesehungrigen aber nicht ganz auf geistige Kost verzichten müssen, bietet die Bücherei an, wie bereits schon im Frühjahr, die Online-Dienste der Stadtbibliothek im Rahmen eines kostenlosen Abos zu nutzen. Das Angebot gilt nur für Tauchaer Einwohner und vorerst bis Ende Januar.

Anmeldung ganz einfach

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail mit Name, Anschrift und Geburtsdatum. Im Gegenzug gibt es eine Benutzungsnummer, welche den Zugang zur „OnLeihe Sächsischer Raum“ ermöglicht. Dazu ist nur ein Internetanschluss sowie ein PC, Laptop, Tablet, E-Reader, mp3-Player oder handelsübliches Handy und ein gültiger Bibliotheksausweis erforderlich. Nach Freischaltung kann man Hörbücher, eine Tageszeitung oder Zeitschriften herunterladen. Auf der Webseite der Stadtbibliothek wird das ausführlich erklärt.

Neue Nutzer als Folge von Corona

„Das Angebot wird sehr gut genutzt. Es gab im Jahr 2019 etwa 2800 OnLeihen. Auch im Frühjahr war ein Anstieg zu verzeichnen. Viele Nutzer meldeten sich danach als Leser der Stadtbibliothek an. Ein schöner Nebeneffekt. In der Jahresgebühr von 12 Euro ist die OnLeihe dann weiter inklusive“, informierte Bibliotheksleiterin Steffi Beyer.

Toni Richter liest vor

Einen zusätzliche Service bietet die Stadtbibliothek an den Adventssonntagen: Jeden Advent wird auf dem Youtube-Kanal der Stadt Taucha eine kleine Weihnachts-Lesung hochgeladen, die dann über die Internetseite der Bibliothek abrufbar ist. Am 1. Advent las Bibliotheks-Sachbearbeiter Toni Richter eine Geschichte von Peter Rosegger: „Als ich die Christtagsfreude holen ging“. Zum Schluss forderte er die jüngsten Zuhörer auf, ein Bild über die schönste Stelle aus dieser Geschichte zu malen und das dann den Großeltern als Weihnachtsgruß zu schicken. Eine schöne Idee in dieser Zeit. Für den 2. Advent hat Toni Richter „Die Geschichte vom Traumpfannkuchen“ von Selma Lagerlöff herausgesucht.

Von Reinhard Rädler