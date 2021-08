Taucha

Mit rund 16 600 Einwohnern firmiert Taucha zwar als Kleinstadt, pflegt nun aber diplomatische Kontakte zu einem der größten und mächtigsten Länder der Welt: den USA. Grund hierfür ist der jüngste Besuch von US-Generalkonsul Ken Toko in der Parthestadt. Der 46-Jährige war nach eigener Aussage so von der „beautiful city of Taucha“ (schönen Stadt Taucha) angetan, dass er sich auf den Ausbau der Beziehungen zwischen Taucha und den USA auf den Gebieten der Kultur, Wirtschaft und Bildung freut. So sagte das der Diplomat bei einer Gesprächsrunde im Ratssaal – und so trug das der US-Amerikaner auch in das Ehrenbuch der Stadt ein. Er habe die Gespräche sehr genossen und freue sich auf weitere Besuche, steht da nun.

US-Generalkonsul Ken Toko (links) erhält von Bürgermeister Tobias Meier eine Flasche Ratswein. Quelle: Olaf Barth

„Mehr als Small Talk“

Alles nur nette Worte eines freundlichen Diplomaten? Für Bürgermeister Tobias Meier (FDP) keinesfalls: „Das war mehr als nur Small Talk. Ich werde für Schulen, Vereine und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Nordsachsen gern eine Vermittlerrolle beim Knüpfen von Kontakten einnehmen.“ Wie für Toko sei auch für Meier wichtig, dass sich die Menschen beider Länder gegenseitig kennenlernen. „Ken Tokos Angebot zur Zusammenarbeit nehmen wir natürlich gern an“, so Meier. Toko hatte sich mit großem Interesse Meiers kurze Präsentation zur Entwicklung Tauchas angehört und dabei über die in den letzten Jahren gewachsene Wirtschaftskraft und den Bevölkerungszuwachs gestaunt.

Schülerin wird berichten

Wie berichtet, war Toko in die Parthestadt gekommen, um die am Borsdorfer Gymnasium lernende Tauchaerin Cora Hinze (16) zu einem Auslandsjahr in die USA zu verabschieden. Da das Ganze über ein parlamentarisches Austauschprogramm zwischen beiden Ländern läuft, fungiert die aufgeweckte Schülerin während des Schuljahres in Utah selbst als Junior-Botschafterin. Nach ihrer Rückkehr will sie von ihren Erfahrungen in den Staaten berichten.

Vielleicht ist dann auch Ken Toko wieder dabei, denn: „Ich komme gern zurück nach Taucha und rede mit Schülern. Das gegenseitige Verstehen gerade der jungen Menschen untereinander ist sehr wichtig für die kommenden Generationen.“

Von Olaf Barth