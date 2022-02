Umbruch in der Tauchaer Kim-Siedlung 

Taucha

Die Bewohner der Tauchaer Kim-Siedlung, wie das Viertel im Carrée Dewitzer Straße/An der Mühle im Volksmund genannt wird, müssen sich in den nächsten Wochen auf Beschwerlichkeiten einstellen. Über bevorstehende Bauarbeiten und Vorhaben seien die 326 Bewohnerinnen und Bewohner in den rund 190 Wohnungen in einem Mieterbrief informiert worden, teilte die städtische Immobilienbetreuungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH (IBV) mit. So würden zunächst bis Ende Februar einige Bäume gefällt – um Platz zu schaffen für neue Garagen und Stellplätze.

Name für Siedlung gesucht Offiziell wird die Wohnsiedlung von der Immobilienbetreuungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH (IBV) „Taucha Ost“ genannt. Grund hierfür ist, dass das einst namengebende, benachbarte „Kombinat Industrielle Mast“ (Kim) nicht mehr existiert und die Erinnerung an das Kombinat gerade bei Jüngeren schwindet. Mit dem Abriss der alten Hallen sowie der Errichtung des neuen Wohngebietes seien bald alle Spuren der einstigen Mastanlagen getilgt, heißt es beim kommunalen Vermieter. Da „Taucha Ost“ aber zu farblos klinge, sucht die IBV nun nach einem neuen Namen für das Gebiet und ist für Vorschläge offen.



Wie berichtet, wurden die bisherigen Garagen abgerissen, um ein Baufeld zwischen der Wohnsiedlung und den Wyn-Passagen freizumachen. Denn dort soll in den nächsten Wochen eine neue Verkehrsverbindung zwischen Eilenburger Straße und Dewitzer Straße gebaut werden. Für die Trasse wurden schon Bäume und Büsche beseitigt. Hintergrund für den Straßenbau ist die Erschließung des neuen Wohngebietes „Gartenstadt“, das nördlich der Kim-Siedlung errichtet wird. Dort gibt es bereits die neue Kita „Kükennest“. Der Bau eines Edeka-Marktes daneben wurde angekündigt.

Müllplatz wird verlegt

Wegen dieser neuen Straße wird künftig nicht nur der kurze Fußweg von der Kim-Siedlung zu den Wyn-Passagen gesperrt, sondern es muss auch ein Müllplatz verlegt werden. Diesbezüglich regen sich bereits kritische Stimmen. Denn der neue Standort befindet sich zwischen Spielplatz und Rückseite des Gebäudes An der Mühle 10/12. Dafür müssen die dortigen Wäschestangen und Bäume weichen. Von dem Müllplatz, versichert IBV-Geschäftsführer Gunnar Simon, würden keine Belästigungen für spielende Kinder und die Mieterinnen und Mieter ausgehen. Der Platz werde wieder eingehaust und zusätzlich ringsum begrünt.

Anstelle des jetzigen Wäscheplatzes soll künftig zwischen Spielplatz und Wohnhaus der Müllplatz zu finden sein. Quelle: Olaf Barth

Sanierung beginnt nicht vor 2023

Eine weitere Neuerung in dem Quartier ist jetzt schon sichtbar. Gegenüber dem Eingang Nr. 67 des Wohnblocks Dewitzer Straße 61-71 wird gerade eine Fahrrad-Garage errichtet und mit Bügeln für 22 Stellplätze ausgestattet. Ab März können sich Interessenten dort einen Stellplatz für zehn Euro im Monat mieten. Gleichzeitig weist die IVB darauf hin, dass die Planungen für die Sanierung des gesamten Wohnblocks nicht vor 2023 beginnen werden. „Es ist eine Sanierung im unbewohnten Zustand vorgesehen, sodass zukünftig freiwerdende Wohnungen im Block nicht wieder neu vermietet werden“, teilte die zuständige Verwalterin Peggy Gettler mit.

Die Planungen für die Sanierung des Wohnblocks Dewitzer Straße 61-71 sollen frühestens 2023 beginnen. Quelle: Olaf Barth

Wer jetzt schon umziehen möchte, kann sich bei Peggy Gettler melden und sich für künftig freiwerdende Wohnungen innerhalb des Wohngebietes vormerken lassen. Die Mieter aus dem Wohnblock würden bei der Vergabe bevorzugt berücksichtigt. Auch Interessenten an Garagen, Fahrrad- oder Pkw-Stellplätzen können sich bei der Verwalterin unter Telefon 034298 487706 oder per E-Mail peggy.gettler@wota-online.de melden.

