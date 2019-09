Umleitungen erfordern von Tauchaern Geduld

Taucha

Die Umleitungen in Taucha nehmen kein Ende. Wie bekannt, wird in den nächsten Jahren auf dem Gelände der ehemaligen Kim-Siedlung das neue Wohngebiet „ Gartenstadt“ mit einem Supermarkt und der Kindertagesstätte „Kükennest“ entstehen.

Dazu beginnen jetzt die Erschließungsarbeiten, so dass dafür die Eilenburger Straße zwischen den Straßen „An der Mühle“ und „Am Blütengrund“ einschließlich der Aus- und Zufahrt zur Ampelkreuzung „Am Pönitzer Dreieck“ voll gesperrt werden müssen. Baubeginn ist voraussichtlich der 30. September.

Weitreichende Umleitungen

In Abstimmung mit der Stadt hat das Straßenverkehrsamt des Landkreises Nordsachsen Umleitungsvarianten mit folgenden Schwerpunkten eingerichtet: Das Abbiegeverbot auf der B87 in die Eilenburger Straße wird aufgehoben, damit kann in die Straße „Am Blütengrund“ und „Apfelblütenweg“ ein- und ausgefahren werden. Die Einfahrt in die Granitstraße wird allerdings von der Eilenburger Straße in Richtung der Ansiedlungen für die Zeit der Umleitungen dauerhaft gesperrt. Damit ist nur die Ausfahrt Richtung B87 möglich. Das Wohngebiet um die Granitstraße ist dann nur noch über die Dewitzer Straße erreichbar. Die ausgeschilderte Umleitung führt dann über die Ampelkreuzung Graßdorfer Straße/ Leipziger Straße zum Stadtzentrum und weiter in Richtung Dewitz.

Die Sperrungen erfolgen im Baustellenbereich in drei Bauabschnitten, und werden voraussichtlich am 8. Dezember beendet sein. Das Ordnungsamt kündigte an, die Einhaltung der Umleitungsvarianten zu kontrollieren.

Von Reinhard Rädler